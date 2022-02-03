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"المواصفات السعودية" تتسلم الرخصة الخاصة بالبرمجيات الحكومية

مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع في إنتاج البرمجيات الحديثة وبموثوقية عالية

تَسلمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، من هيئة الحكومة الرقمية؛ حيث تَسَلّم الرخصة مستشار محافظ الهيئة المهندس سلطان أبو خشيم، من محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وبحضور محافظ "المواصفات السعودية" الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وتهدف الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية، إلى إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع في إنتاج البرمجيات الحديثة وبموثوقية عالية.

يُذكر أن المواصفات السعودية تصدرت نتائج مؤشر التحول الرقمي حيث حققت المركز الأول بين الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2021 من هيئة الحكومة الرقمية، كما تمكنت من تحقيق نسبة 100% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية، وبذلك تكون المواصفات السعودية قد واصلت تميزها كونها تصدرت قائمة القطاع المالي والتجاري في القياس السابع والثامن والتاسع على التوالي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات السعودية" تتسلم الرخصة الخاصة بالبرمجيات الحكومية
سبق

تَسلمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، من هيئة الحكومة الرقمية؛ حيث تَسَلّم الرخصة مستشار محافظ الهيئة المهندس سلطان أبو خشيم، من محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وبحضور محافظ "المواصفات السعودية" الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وتهدف الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية، إلى إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع في إنتاج البرمجيات الحديثة وبموثوقية عالية.

يُذكر أن المواصفات السعودية تصدرت نتائج مؤشر التحول الرقمي حيث حققت المركز الأول بين الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2021 من هيئة الحكومة الرقمية، كما تمكنت من تحقيق نسبة 100% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية، وبذلك تكون المواصفات السعودية قد واصلت تميزها كونها تصدرت قائمة القطاع المالي والتجاري في القياس السابع والثامن والتاسع على التوالي.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:54 AM

"المواصفات السعودية" تتسلم الرخصة الخاصة بالبرمجيات الحكومية

مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع في إنتاج البرمجيات الحديثة وبموثوقية عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَسلمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، من هيئة الحكومة الرقمية؛ حيث تَسَلّم الرخصة مستشار محافظ الهيئة المهندس سلطان أبو خشيم، من محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وبحضور محافظ "المواصفات السعودية" الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وتهدف الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية، إلى إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع في إنتاج البرمجيات الحديثة وبموثوقية عالية.

يُذكر أن المواصفات السعودية تصدرت نتائج مؤشر التحول الرقمي حيث حققت المركز الأول بين الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2021 من هيئة الحكومة الرقمية، كما تمكنت من تحقيق نسبة 100% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية، وبذلك تكون المواصفات السعودية قد واصلت تميزها كونها تصدرت قائمة القطاع المالي والتجاري في القياس السابع والثامن والتاسع على التوالي.

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