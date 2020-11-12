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خرجت ولم تعد منذ 3 أسابيع.. والد الفتاة المفقودة بالمزاحمية: لم يضايقها أحد في الأسرة

الأب تقدم ببلاغ للجهات الأمنية في حينه وأكد أنها لا تعاني أي أمراض نفسية ظاهرة

تبحث الجهات المختصة بمحافظة المزاحمية عن فتاة في العقد الثاني من عمرها، غادرت منزل أسرتها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن يختفي أثرها.

وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن المفقودة لم يلاحظ عليها أي سلوكيات توحي باعتلالات نفسية، ولم تتعرض لأي مضايقة من الأسرة، مشيراً إلى أنها اختفت عن المنزل منذ قرابة ثلاثة أسابيع، ثم اختفى أثرها منذ ذلك الحين.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة في حينه، وما زال البحث عنها مستمراً.

وناشد والد الفتاة، الجميع مساعدته في البحث عن ابنته وإبلاغ جهات الأمن عند توفر أي معلومة أو الاتصال على جوال رقم "0550949606".

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خرجت ولم تعد منذ 3 أسابيع.. والد الفتاة المفقودة بالمزاحمية: لم يضايقها أحد في الأسرة
سبق

تبحث الجهات المختصة بمحافظة المزاحمية عن فتاة في العقد الثاني من عمرها، غادرت منزل أسرتها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن يختفي أثرها.

وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن المفقودة لم يلاحظ عليها أي سلوكيات توحي باعتلالات نفسية، ولم تتعرض لأي مضايقة من الأسرة، مشيراً إلى أنها اختفت عن المنزل منذ قرابة ثلاثة أسابيع، ثم اختفى أثرها منذ ذلك الحين.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة في حينه، وما زال البحث عنها مستمراً.

وناشد والد الفتاة، الجميع مساعدته في البحث عن ابنته وإبلاغ جهات الأمن عند توفر أي معلومة أو الاتصال على جوال رقم "0550949606".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:08 PM

خرجت ولم تعد منذ 3 أسابيع.. والد الفتاة المفقودة بالمزاحمية: لم يضايقها أحد في الأسرة

الأب تقدم ببلاغ للجهات الأمنية في حينه وأكد أنها لا تعاني أي أمراض نفسية ظاهرة

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فهد الغبيوي - الرياض
4
9,020

تبحث الجهات المختصة بمحافظة المزاحمية عن فتاة في العقد الثاني من عمرها، غادرت منزل أسرتها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن يختفي أثرها.

وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن المفقودة لم يلاحظ عليها أي سلوكيات توحي باعتلالات نفسية، ولم تتعرض لأي مضايقة من الأسرة، مشيراً إلى أنها اختفت عن المنزل منذ قرابة ثلاثة أسابيع، ثم اختفى أثرها منذ ذلك الحين.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة في حينه، وما زال البحث عنها مستمراً.

وناشد والد الفتاة، الجميع مساعدته في البحث عن ابنته وإبلاغ جهات الأمن عند توفر أي معلومة أو الاتصال على جوال رقم "0550949606".

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