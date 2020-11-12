تبحث الجهات المختصة بمحافظة المزاحمية عن فتاة في العقد الثاني من عمرها، غادرت منزل أسرتها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن يختفي أثرها. وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن المفقودة لم يلاحظ عليها أي سلوكيات توحي باعتلالات نفسية، ولم تتعرض لأي مضايقة من الأسرة، مشيراً إلى أنها اختفت عن المنزل منذ قرابة ثلاثة أسابيع، ثم اختفى أثرها منذ ذلك الحين. وأضاف أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة في حينه، وما زال البحث عنها مستمراً. وناشد والد الفتاة، الجميع مساعدته في البحث عن ابنته وإبلاغ جهات الأمن عند توفر أي معلومة أو الاتصال على جوال رقم "0550949606".

خرجت ولم تعد منذ 3 أسابيع.. والد الفتاة المفقودة بالمزاحمية: لم يضايقها أحد في الأسرة فهد الغبيوي سبق 2020-11-12 تبحث الجهات المختصة بمحافظة المزاحمية عن فتاة في العقد الثاني من عمرها، غادرت منزل أسرتها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن يختفي أثرها.



وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن المفقودة لم يلاحظ عليها أي سلوكيات توحي باعتلالات نفسية، ولم تتعرض لأي مضايقة من الأسرة، مشيراً إلى أنها اختفت عن المنزل منذ قرابة ثلاثة أسابيع، ثم اختفى أثرها منذ ذلك الحين.



وأضاف أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة في حينه، وما زال البحث عنها مستمراً.



وناشد والد الفتاة، الجميع مساعدته في البحث عن ابنته وإبلاغ جهات الأمن عند توفر أي معلومة أو الاتصال على جوال رقم "0550949606".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 03:08 PM

خرجت ولم تعد منذ 3 أسابيع.. والد الفتاة المفقودة بالمزاحمية: لم يضايقها أحد في الأسرة الأب تقدم ببلاغ للجهات الأمنية في حينه وأكد أنها لا تعاني أي أمراض نفسية ظاهرة





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تبحث الجهات المختصة بمحافظة المزاحمية عن فتاة في العقد الثاني من عمرها، غادرت منزل أسرتها منذ قرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن يختفي أثرها.



وقال والد الفتاة لـ"سبق" إن المفقودة لم يلاحظ عليها أي سلوكيات توحي باعتلالات نفسية، ولم تتعرض لأي مضايقة من الأسرة، مشيراً إلى أنها اختفت عن المنزل منذ قرابة ثلاثة أسابيع، ثم اختفى أثرها منذ ذلك الحين.



وأضاف أنه تقدم ببلاغ للجهات الأمنية بالمحافظة في حينه، وما زال البحث عنها مستمراً.



وناشد والد الفتاة، الجميع مساعدته في البحث عن ابنته وإبلاغ جهات الأمن عند توفر أي معلومة أو الاتصال على جوال رقم "0550949606".