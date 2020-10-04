توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، التابعة للمنطقة.
أجواء حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية
"الأرصاد": حالة تشمل محافظات الحائط والسليمي والشملي
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، التابعة للمنطقة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل
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أجواء حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-04
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:10 AM
أجواء حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية
"الأرصاد": حالة تشمل محافظات الحائط والسليمي والشملي
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، التابعة للمنطقة.
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