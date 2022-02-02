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الخطيب: الرقمنة استراتيجية "تليق بنا" والهدف سياحة بضغطة زر

خلال مؤتمر "Leap" بالرياض

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة عن إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن فعاليات مؤتمر "Leap" التقني في الرياض.

وأشار وزير السياحة إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي كخطة شاملة لتطوير قطاع السياحة بالاستفادة من التقنيات الذكية لتصبح السياحة مفهومًا، وخدمات تتم بضغطة زر.

وشدد الخطيب على أن المجتمع السعودي طموح ومبدع ولا يخاف من الجديد، مؤكدًا على تنفيذ هذه الخطة خلال 3 سنوات

وتفصيلًا: توصف استراتيجية السياحة بأنها الحل السحري لمعوقات السياحة، وتستهدف تسهيل كل الخطوات اللازمة لحلول السياحة حتى عام 2025.

وتشمل 9 برامج و31 مبادرة رئيسية، وتدعم تطبيقات الواقع الممتد للسياحة والسفر الرقمي، وتشجع الاستدامة بمكافأة السياح على الممارسات الصديقة للبيئة وخلق بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة، وجذب المستثمرين ببناء شبكة للمستثمرين في القطاع السياحي.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الخطيب: الرقمنة استراتيجية "تليق بنا" والهدف سياحة بضغطة زر
سبق

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة عن إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن فعاليات مؤتمر "Leap" التقني في الرياض.

وأشار وزير السياحة إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي كخطة شاملة لتطوير قطاع السياحة بالاستفادة من التقنيات الذكية لتصبح السياحة مفهومًا، وخدمات تتم بضغطة زر.

وشدد الخطيب على أن المجتمع السعودي طموح ومبدع ولا يخاف من الجديد، مؤكدًا على تنفيذ هذه الخطة خلال 3 سنوات

وتفصيلًا: توصف استراتيجية السياحة بأنها الحل السحري لمعوقات السياحة، وتستهدف تسهيل كل الخطوات اللازمة لحلول السياحة حتى عام 2025.

وتشمل 9 برامج و31 مبادرة رئيسية، وتدعم تطبيقات الواقع الممتد للسياحة والسفر الرقمي، وتشجع الاستدامة بمكافأة السياح على الممارسات الصديقة للبيئة وخلق بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة، وجذب المستثمرين ببناء شبكة للمستثمرين في القطاع السياحي.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:07 PM

الخطيب: الرقمنة استراتيجية "تليق بنا" والهدف سياحة بضغطة زر

خلال مؤتمر "Leap" بالرياض

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خالد خليل - الرياض
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أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة عن إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن فعاليات مؤتمر "Leap" التقني في الرياض.

وأشار وزير السياحة إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي كخطة شاملة لتطوير قطاع السياحة بالاستفادة من التقنيات الذكية لتصبح السياحة مفهومًا، وخدمات تتم بضغطة زر.

وشدد الخطيب على أن المجتمع السعودي طموح ومبدع ولا يخاف من الجديد، مؤكدًا على تنفيذ هذه الخطة خلال 3 سنوات

وتفصيلًا: توصف استراتيجية السياحة بأنها الحل السحري لمعوقات السياحة، وتستهدف تسهيل كل الخطوات اللازمة لحلول السياحة حتى عام 2025.

وتشمل 9 برامج و31 مبادرة رئيسية، وتدعم تطبيقات الواقع الممتد للسياحة والسفر الرقمي، وتشجع الاستدامة بمكافأة السياح على الممارسات الصديقة للبيئة وخلق بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة، وجذب المستثمرين ببناء شبكة للمستثمرين في القطاع السياحي.

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