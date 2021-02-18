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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

في هذا الموعد.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار

حسب توقعات 2 من أكبر البنوك في وول ستريت بأمريكا

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية، عن توقع اثنين من أكبر البنوك في وول ستريت بالولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن كلًا من "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" يتوقعان أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ عندما ينحسر وباء كورونا.

وأوضحت وفق سكاي نيوز عربية أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً تشير إلى عودة أسعار النفط الخام الدولية إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.

ويعتمد الارتفاع المتوقع على الاعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز الاستهلاك، إلى جانب بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن شأن ذلك أن يغير الأوضاع في قطاع النفط، الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وقال كريستيان مالك، رئيس قسم النفط والغاز في "جي بي مورغان"، في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي: "يمكننا أن نرى النفط يتخطى 100 دولار للبرميل، أو حتى ما فوق".

من جهته، ذكر جيفري كوري، المحلل المخضرم في بنك "غولدمان ساكس"، أنه يعتقد أن يجري تداول النفط في نطاق 80 دولارًا أو أعلى هذا العام".

وتابع كوري: "إطلاق تحفيزات مالية تستهدف الطبقة المتوسطة والدنيا سيعزز استهلاك السلع الأساسية.. هذه الفئة لا تقود سيارات كهربائية، إنها تقود السيارات العادية".

ومنذ نهاية أكتوبر، ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من الثلثين إلى 63 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بالتفاؤل الذي خلفته حملة التطعيم العالمية وخفض الإنتاج.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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في هذا الموعد.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار
سبق

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية، عن توقع اثنين من أكبر البنوك في وول ستريت بالولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن كلًا من "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" يتوقعان أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ عندما ينحسر وباء كورونا.

وأوضحت وفق سكاي نيوز عربية أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً تشير إلى عودة أسعار النفط الخام الدولية إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.

ويعتمد الارتفاع المتوقع على الاعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز الاستهلاك، إلى جانب بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن شأن ذلك أن يغير الأوضاع في قطاع النفط، الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وقال كريستيان مالك، رئيس قسم النفط والغاز في "جي بي مورغان"، في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي: "يمكننا أن نرى النفط يتخطى 100 دولار للبرميل، أو حتى ما فوق".

من جهته، ذكر جيفري كوري، المحلل المخضرم في بنك "غولدمان ساكس"، أنه يعتقد أن يجري تداول النفط في نطاق 80 دولارًا أو أعلى هذا العام".

وتابع كوري: "إطلاق تحفيزات مالية تستهدف الطبقة المتوسطة والدنيا سيعزز استهلاك السلع الأساسية.. هذه الفئة لا تقود سيارات كهربائية، إنها تقود السيارات العادية".

ومنذ نهاية أكتوبر، ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من الثلثين إلى 63 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بالتفاؤل الذي خلفته حملة التطعيم العالمية وخفض الإنتاج.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
03:00 PM

في هذا الموعد.. سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار

حسب توقعات 2 من أكبر البنوك في وول ستريت بأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية، عن توقع اثنين من أكبر البنوك في وول ستريت بالولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن كلًا من "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" يتوقعان أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ عندما ينحسر وباء كورونا.

وأوضحت وفق سكاي نيوز عربية أن التوقعات الأكثر تفاؤلاً تشير إلى عودة أسعار النفط الخام الدولية إلى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 2014.

ويعتمد الارتفاع المتوقع على الاعتقاد بأن التحفيز المالي سيعزز الاستهلاك، إلى جانب بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن شأن ذلك أن يغير الأوضاع في قطاع النفط، الذي سجل خسائر قياسية العام الماضي بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وقال كريستيان مالك، رئيس قسم النفط والغاز في "جي بي مورغان"، في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي: "يمكننا أن نرى النفط يتخطى 100 دولار للبرميل، أو حتى ما فوق".

من جهته، ذكر جيفري كوري، المحلل المخضرم في بنك "غولدمان ساكس"، أنه يعتقد أن يجري تداول النفط في نطاق 80 دولارًا أو أعلى هذا العام".

وتابع كوري: "إطلاق تحفيزات مالية تستهدف الطبقة المتوسطة والدنيا سيعزز استهلاك السلع الأساسية.. هذه الفئة لا تقود سيارات كهربائية، إنها تقود السيارات العادية".

ومنذ نهاية أكتوبر، ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من الثلثين إلى 63 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بالتفاؤل الذي خلفته حملة التطعيم العالمية وخفض الإنتاج.

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