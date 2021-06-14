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﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج

﻿تُستخدم لتوصيل الطلبات.. وبعضهم وضع رقم جواله بدلاً من اللوحة الخلفية

انتشرت عمالة من جنسية آسيوية في شوارع محافظة الخرج وهم يقودون دراجات نارية، خلت من أي وسائل للسلامة تقيهم حوادث الطرق، وبدون لوحات على الدراجات؛ ما جعلهم يقومون بمخالفات القيادة بالدراجات النارية.

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" وجود هذه العمالة بشكل لافت للنظر وهم يجوبون شوارع المحافظة ذهابًا وإيابًا. وتُستخدم هذه الدراجات في تنقلهم، أو توصيل طلبات المحال للمنازل. كما قام بعضهم بوضع رقم الجوال بدلاً من اللوحة الخلفية كنوع من أنواع الدعاية له في توصيل الطلبات للمنازل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج
سبق

انتشرت عمالة من جنسية آسيوية في شوارع محافظة الخرج وهم يقودون دراجات نارية، خلت من أي وسائل للسلامة تقيهم حوادث الطرق، وبدون لوحات على الدراجات؛ ما جعلهم يقومون بمخالفات القيادة بالدراجات النارية.

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" وجود هذه العمالة بشكل لافت للنظر وهم يجوبون شوارع المحافظة ذهابًا وإيابًا. وتُستخدم هذه الدراجات في تنقلهم، أو توصيل طلبات المحال للمنازل. كما قام بعضهم بوضع رقم الجوال بدلاً من اللوحة الخلفية كنوع من أنواع الدعاية له في توصيل الطلبات للمنازل .

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:36 PM

﻿شاهد.. عمالة على دراجات نارية بدون لوحات يجوبون شوارع محافظة الخرج

﻿تُستخدم لتوصيل الطلبات.. وبعضهم وضع رقم جواله بدلاً من اللوحة الخلفية

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أحمد العبدالله - الخرج
6
4,022

انتشرت عمالة من جنسية آسيوية في شوارع محافظة الخرج وهم يقودون دراجات نارية، خلت من أي وسائل للسلامة تقيهم حوادث الطرق، وبدون لوحات على الدراجات؛ ما جعلهم يقومون بمخالفات القيادة بالدراجات النارية.

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" وجود هذه العمالة بشكل لافت للنظر وهم يجوبون شوارع المحافظة ذهابًا وإيابًا. وتُستخدم هذه الدراجات في تنقلهم، أو توصيل طلبات المحال للمنازل. كما قام بعضهم بوضع رقم الجوال بدلاً من اللوحة الخلفية كنوع من أنواع الدعاية له في توصيل الطلبات للمنازل .

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