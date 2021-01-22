"العصيمي" يحتفل بزواجه

احتفل رجل الأعمال محمد بن ناصر العصيمي بزواجه في مدينة الرياض، بحضور عدد من الوجهاء ورجال الأعمال في المجتمع.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالمباركة لـ"العصيمي" بهذه المناسبة السعيدة، وتتمنى له حياة زوجية هانئة.
احتفل رجل الأعمال محمد بن ناصر العصيمي بزواجه في مدينة الرياض، بحضور عدد من الوجهاء ورجال الأعمال في المجتمع.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالمباركة لـ"العصيمي" بهذه المناسبة السعيدة، وتتمنى له حياة زوجية هانئة.
احتفل رجل الأعمال محمد بن ناصر العصيمي بزواجه في مدينة الرياض، بحضور عدد من الوجهاء ورجال الأعمال في المجتمع.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالمباركة لـ"العصيمي" بهذه المناسبة السعيدة، وتتمنى له حياة زوجية هانئة.
احتفل رجل الأعمال محمد بن ناصر العصيمي بزواجه في مدينة الرياض، بحضور عدد من الوجهاء ورجال الأعمال في المجتمع.
وتتقدّم أسرة تحرير "سبق" بالمباركة لـ"العصيمي" بهذه المناسبة السعيدة، وتتمنى له حياة زوجية هانئة.