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وزير الصحة يفتتح "مجمع مغربي للعيون" بحي المرجان بجدة

في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية وللتيسير على المراجعين

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مجمع مغربي الجديد لطب وجراحة العيون بحي المرجان بجدة.

وصرح العضو المنتدب لمجموعة مغربي، معتصم علي رضا، بأن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة وللتيسير على المراجعين بأن تكون الخدمة أقرب لهم.

وتشمل خدمات المركز كل الوحدات التخصصية الفرعية لطب العيون مثل جراحات القرنية وتصحيح الإبصار، المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، تجميل العين وتقويم الجفون والجهاز الدمعي، الحول وطب العيون والأطفال. كما تتوفر بالمجمع كافة التقنيات الحديثة في التشخيص.

وتطبق مستشفيات ومراكز مغربي أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وأمان المرضى حيث إن جميع فروعها الجراحية حاصلة على الاعتماد من اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI.

يذكر أن مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي لديها 34 فرعاً بالشرق الأوسط منهم 22 بالمملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والخبر والأحساء والجبيل وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم، وأنشئت مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي في مدينة جدة في عام 1955 كأول مستشفى متخصص في طب العيون، وتعد اليوم أكبر الشبكات الطبية المتخصصة بالمنطقة.

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وزير الصحة يفتتح "مجمع مغربي للعيون" بحي المرجان بجدة
سبق

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مجمع مغربي الجديد لطب وجراحة العيون بحي المرجان بجدة.

وصرح العضو المنتدب لمجموعة مغربي، معتصم علي رضا، بأن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة وللتيسير على المراجعين بأن تكون الخدمة أقرب لهم.

وتشمل خدمات المركز كل الوحدات التخصصية الفرعية لطب العيون مثل جراحات القرنية وتصحيح الإبصار، المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، تجميل العين وتقويم الجفون والجهاز الدمعي، الحول وطب العيون والأطفال. كما تتوفر بالمجمع كافة التقنيات الحديثة في التشخيص.

وتطبق مستشفيات ومراكز مغربي أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وأمان المرضى حيث إن جميع فروعها الجراحية حاصلة على الاعتماد من اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI.

يذكر أن مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي لديها 34 فرعاً بالشرق الأوسط منهم 22 بالمملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والخبر والأحساء والجبيل وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم، وأنشئت مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي في مدينة جدة في عام 1955 كأول مستشفى متخصص في طب العيون، وتعد اليوم أكبر الشبكات الطبية المتخصصة بالمنطقة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:02 PM

وزير الصحة يفتتح "مجمع مغربي للعيون" بحي المرجان بجدة

في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية وللتيسير على المراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مجمع مغربي الجديد لطب وجراحة العيون بحي المرجان بجدة.

وصرح العضو المنتدب لمجموعة مغربي، معتصم علي رضا، بأن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة وللتيسير على المراجعين بأن تكون الخدمة أقرب لهم.

وتشمل خدمات المركز كل الوحدات التخصصية الفرعية لطب العيون مثل جراحات القرنية وتصحيح الإبصار، المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، تجميل العين وتقويم الجفون والجهاز الدمعي، الحول وطب العيون والأطفال. كما تتوفر بالمجمع كافة التقنيات الحديثة في التشخيص.

وتطبق مستشفيات ومراكز مغربي أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وأمان المرضى حيث إن جميع فروعها الجراحية حاصلة على الاعتماد من اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI.

يذكر أن مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي لديها 34 فرعاً بالشرق الأوسط منهم 22 بالمملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والخبر والأحساء والجبيل وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم، وأنشئت مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي في مدينة جدة في عام 1955 كأول مستشفى متخصص في طب العيون، وتعد اليوم أكبر الشبكات الطبية المتخصصة بالمنطقة.

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