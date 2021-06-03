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"شرطة القصيم" تضبط (50) امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بالرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، حيث اُتخذت الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

شرطة القصيم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة القصيم" تضبط (50) امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بالرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، حيث اُتخذت الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:14 PM

"شرطة القصيم" تضبط (50) امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بالرس لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرس
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، حيث اُتخذت الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

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