توقعات برفع الطاقة الاستيعابية لمركز لقاحات الرياض لتطعيم 50 ألف شخص يوميًّا

الأسبوع المقبل بداية المرحلة الثانية من إعطاء اللقاح للمستحقين

كشفت قناة العربية عن وصول أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح شركتَي فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا إلى السعودية حتى اليوم، ومن المتوقع الإعلان عن لقاح آخر في الأيام المقبلة.

ولفتت في تقرير مراسلها حسين بن مسعد من الرياض إلى توقعات في حال التشغيل الكامل للطاقة الاستيعابية لمركز اللقاحات بالرياض المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، الذي يضم أكثر من 540 عيادة، برفع الطاقة الاستيعابية والاستعدادات والتجهيزات بالكادر الصحي إلى قرابة أكثر من ألف ممارس صحي لتطعيم 50 ألف شخص يوميًّا على مدار 24 ساعة.

وبحسب "العربية"، فقد جرت الاستعدادات اليوم لإعطاء ستة آلاف جرعة من اللقاح للمستحقين من الفئة الأولى المسجلين في تطبيق "صحتي"، مشيرة إلى الانتهاء من تطعيم هذه الفئة نهاية الأسبوع الحالي؛ لتبدأ مطلع الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من إعطاء اللقاح للمستحقين للتطعيم من فئة 50 عامًا من المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن مركز اللقاحات بالرياض يعمل حاليًا من الساعة الـ8 صباحا إلى الـ12 ليلاً خلال فترتَي عمل للممارسين الصحيين. ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يضاعف ساعات العمل لتكون على مدار 24 ساعة، حسب معطيات توافُر اللقاحات.