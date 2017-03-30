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روبوتات وطب حيوي.. "الموهوبات الثلاث" إلى تكريم من "تعليم عسير"

شاركن في "إبداع" ضمن منتخب المملكة للعلوم والهندسة بمعرض "ريجنيرن"

كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، الخميس الماضي، الطالبات الموهوبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" 2021، ضمن منتخب المملكة للعلوم والهندسة بمعرض "ريجنيرن" الدولي للعلوم والهندسة "2021 ISEF".

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة نجلاء الرفيدي، أن التكريم شمل الطالبات: ندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها، عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الهندسة البيئية، ورغد محمد العسيري من الثانوية الثالثة بأبها، عن مشروعها في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، ومشاعل عبدالله الأحمري من الثانوية العاشرة بخميس مشيط، عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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روبوتات وطب حيوي.. "الموهوبات الثلاث" إلى تكريم من "تعليم عسير"
سبق

كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، الخميس الماضي، الطالبات الموهوبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" 2021، ضمن منتخب المملكة للعلوم والهندسة بمعرض "ريجنيرن" الدولي للعلوم والهندسة "2021 ISEF".

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة نجلاء الرفيدي، أن التكريم شمل الطالبات: ندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها، عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الهندسة البيئية، ورغد محمد العسيري من الثانوية الثالثة بأبها، عن مشروعها في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، ومشاعل عبدالله الأحمري من الثانوية العاشرة بخميس مشيط، عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
01:01 PM

روبوتات وطب حيوي.. "الموهوبات الثلاث" إلى تكريم من "تعليم عسير"

شاركن في "إبداع" ضمن منتخب المملكة للعلوم والهندسة بمعرض "ريجنيرن"

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بندر آل عوض - عسير
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كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، الخميس الماضي، الطالبات الموهوبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" 2021، ضمن منتخب المملكة للعلوم والهندسة بمعرض "ريجنيرن" الدولي للعلوم والهندسة "2021 ISEF".

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة نجلاء الرفيدي، أن التكريم شمل الطالبات: ندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها، عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الهندسة البيئية، ورغد محمد العسيري من الثانوية الثالثة بأبها، عن مشروعها في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، ومشاعل عبدالله الأحمري من الثانوية العاشرة بخميس مشيط، عن مشروعها الذي تقدمت به في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.

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