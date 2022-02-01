"أبها للولادة" يجري 8301 عملية جراحية في 2021

شهد مستشفى أبها للولادة والأطفال (62924) زيارة للعيادات الخارجية، و(182555) فحصاً مخبرياً خلال العام الماضي 2021م.

وأجرى المستشفى (8301) عملية جراحية بلغ عدد العمليات الروتينية منها (4790) عملية، فيما بلغت العمليات الطارئة التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها (3511) عملية.

وبلغ من تم زيارته للعلاج الطبيعي (13746)، وسجلت المستشفى (6569) حالة ولادة ما بين طبيعية وقيصرية، حيث كانت الولادات الطبيعية (3954) ولادة، والقيصرية بلغت (2614) ولادة.

يأتي هذا فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الأشعة بالمستشفى (54408) فحصاً، أما عدد فحوصات المناظير فقد بلغت (191) فحصاً، إلى جانب صرف (152425) وصفة صيدلية.