صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-03 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 11:51 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود الصلاة عليها غدًا الجمعة في جامع الإمام تركي بالرياض





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.