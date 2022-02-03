صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة
الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
الصلاة عليها غدًا الجمعة في جامع الإمام تركي بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
الصلاة عليها غدًا الجمعة في جامع الإمام تركي بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 3 / 7 / 1443هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.