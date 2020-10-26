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الاتحاد الأوروبي: نسعى لمزيد من التعاون مع التحالف الإسلامي العسكري

"باتريك" استمع لإيجاز من "المغيدي" عن جهود المركز بمحاربة الإرهاب

استقبل الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير باتريك سيمونيه، والوفد المرافق له.

واستمع السفير "باتريك" إلى إيجاز عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وأهم أهدافه وإنجازاته والمبادرات التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب.

وأوضح اللواء "المغيدي" أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة من المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري، والتي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار السفير "باتريك" إلى تطلع الاتحاد الأوروبي لمزيد من التعاون المشترك مع التحالف الإسلامي في المجالات ذات العلاقة.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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الاتحاد الأوروبي: نسعى لمزيد من التعاون مع التحالف الإسلامي العسكري
سبق

استقبل الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير باتريك سيمونيه، والوفد المرافق له.

واستمع السفير "باتريك" إلى إيجاز عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وأهم أهدافه وإنجازاته والمبادرات التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب.

وأوضح اللواء "المغيدي" أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة من المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري، والتي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار السفير "باتريك" إلى تطلع الاتحاد الأوروبي لمزيد من التعاون المشترك مع التحالف الإسلامي في المجالات ذات العلاقة.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:53 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
04:28 PM

الاتحاد الأوروبي: نسعى لمزيد من التعاون مع التحالف الإسلامي العسكري

"باتريك" استمع لإيجاز من "المغيدي" عن جهود المركز بمحاربة الإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير باتريك سيمونيه، والوفد المرافق له.

واستمع السفير "باتريك" إلى إيجاز عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وأهم أهدافه وإنجازاته والمبادرات التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب.

وأوضح اللواء "المغيدي" أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة من المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري، والتي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار السفير "باتريك" إلى تطلع الاتحاد الأوروبي لمزيد من التعاون المشترك مع التحالف الإسلامي في المجالات ذات العلاقة.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضواً، تعمل معاً لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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