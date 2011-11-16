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معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

تضمنت الفعاليّات معرض البيعة وحفلاً خطابيًا وحملة بمواقع التواصل

احتفل المعهد بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم للمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ والثامن من نوفمبر٢٠٢١, وذلك بحضور القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ومساعديه وقادة المعهد والطلاب.

وكانت الاحتفال قد انطلق بفعالية إطلاق البالونات بمشاركة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي تلاها افتتاح معرض بيعة وولاء الذي احتوى على العديد من الصور التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وزياراته للمعهد.

وبدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني ثم كلمة للقائد العام للمعهد والتي من خلالها قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السابعة مشيدًا بالجهود التي بذلتها حكومتنا الرشيدة وخصوصًا في مجال التعليم ثم قصيدة شعرية بعنوان (بيعة وولاء) لمساعد القائد العام للشؤون التعليمية محمد الخليف تلاها عرض مرئي بعنوان (بيعة وولاء) ثم قصيدة (سلمان العزم والحزم) قدمها الطالب بدر سلطان تلاها عرض مرئي لمشاعر منسوبي المعهد في الأقسام التعليمية وكان الختام بأوبريت وطن الحزم الذي كتب كلماته الأستاذ محمد الخليف وقام بأداء الحركات على المسرح طلاب المعهد.

يُشار إلى أن لجنة النشاط والعلاقات العامة والإعلام نفذت حملة إعلامية عبر حسابات التواصل وكذلك لوحات تهنئة بالمناسبة في مرافق المعهد.

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معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان
سبق

احتفل المعهد بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم للمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ والثامن من نوفمبر٢٠٢١, وذلك بحضور القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ومساعديه وقادة المعهد والطلاب.

وكانت الاحتفال قد انطلق بفعالية إطلاق البالونات بمشاركة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي تلاها افتتاح معرض بيعة وولاء الذي احتوى على العديد من الصور التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وزياراته للمعهد.

وبدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني ثم كلمة للقائد العام للمعهد والتي من خلالها قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السابعة مشيدًا بالجهود التي بذلتها حكومتنا الرشيدة وخصوصًا في مجال التعليم ثم قصيدة شعرية بعنوان (بيعة وولاء) لمساعد القائد العام للشؤون التعليمية محمد الخليف تلاها عرض مرئي بعنوان (بيعة وولاء) ثم قصيدة (سلمان العزم والحزم) قدمها الطالب بدر سلطان تلاها عرض مرئي لمشاعر منسوبي المعهد في الأقسام التعليمية وكان الختام بأوبريت وطن الحزم الذي كتب كلماته الأستاذ محمد الخليف وقام بأداء الحركات على المسرح طلاب المعهد.

يُشار إلى أن لجنة النشاط والعلاقات العامة والإعلام نفذت حملة إعلامية عبر حسابات التواصل وكذلك لوحات تهنئة بالمناسبة في مرافق المعهد.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
10:56 PM

معهد العاصمة النموذجي يحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

تضمنت الفعاليّات معرض البيعة وحفلاً خطابيًا وحملة بمواقع التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل المعهد بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم للمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ والثامن من نوفمبر٢٠٢١, وذلك بحضور القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ومساعديه وقادة المعهد والطلاب.

وكانت الاحتفال قد انطلق بفعالية إطلاق البالونات بمشاركة مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز الكشفي تلاها افتتاح معرض بيعة وولاء الذي احتوى على العديد من الصور التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وزياراته للمعهد.

وبدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني ثم كلمة للقائد العام للمعهد والتي من خلالها قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السابعة مشيدًا بالجهود التي بذلتها حكومتنا الرشيدة وخصوصًا في مجال التعليم ثم قصيدة شعرية بعنوان (بيعة وولاء) لمساعد القائد العام للشؤون التعليمية محمد الخليف تلاها عرض مرئي بعنوان (بيعة وولاء) ثم قصيدة (سلمان العزم والحزم) قدمها الطالب بدر سلطان تلاها عرض مرئي لمشاعر منسوبي المعهد في الأقسام التعليمية وكان الختام بأوبريت وطن الحزم الذي كتب كلماته الأستاذ محمد الخليف وقام بأداء الحركات على المسرح طلاب المعهد.

يُشار إلى أن لجنة النشاط والعلاقات العامة والإعلام نفذت حملة إعلامية عبر حسابات التواصل وكذلك لوحات تهنئة بالمناسبة في مرافق المعهد.

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