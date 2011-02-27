"التجارة" تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه الطاولة الزجاجية

خلل في الزجاج العلوي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ.. خطر الجروح

دعت وزارة التجارة، اليوم، إلى التوقف الفوري عن استخدام الطاولة الزجاجية من (west elm).

وأعلنت الوزارة استدعاء المنتج؛ لخلل في الزجاج العلوي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بجروح.

ودعت للتواصل مع الشركة لإعادة المنتج، واسترداد كامل مبلغ الشراء.