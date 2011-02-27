النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه الطاولة الزجاجية

خلل في الزجاج العلوي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ.. خطر الجروح

دعت وزارة التجارة، اليوم، إلى التوقف الفوري عن استخدام الطاولة الزجاجية من (west elm).

وأعلنت الوزارة استدعاء المنتج؛ لخلل في الزجاج العلوي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بجروح.

ودعت للتواصل مع الشركة لإعادة المنتج، واسترداد كامل مبلغ الشراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه الطاولة الزجاجية
سبق

دعت وزارة التجارة، اليوم، إلى التوقف الفوري عن استخدام الطاولة الزجاجية من (west elm).

وأعلنت الوزارة استدعاء المنتج؛ لخلل في الزجاج العلوي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بجروح.

ودعت للتواصل مع الشركة لإعادة المنتج، واسترداد كامل مبلغ الشراء.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
10:42 AM

"التجارة" تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام هذه الطاولة الزجاجية

خلل في الزجاج العلوي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ.. خطر الجروح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
15,660

دعت وزارة التجارة، اليوم، إلى التوقف الفوري عن استخدام الطاولة الزجاجية من (west elm).

وأعلنت الوزارة استدعاء المنتج؛ لخلل في الزجاج العلوي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بجروح.

ودعت للتواصل مع الشركة لإعادة المنتج، واسترداد كامل مبلغ الشراء.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,701
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,501
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,059
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,722

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة