النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في الكويت.. 756 إصابة جديدة ووفاة واحدة وشفاء 557 حالة

في الساعات الـ24 الماضية

سجّلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في الكويت.. 756 إصابة جديدة ووفاة واحدة وشفاء 557 حالة
سبق

سجّلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:52 PM

كورونا في الكويت.. 756 إصابة جديدة ووفاة واحدة وشفاء 557 حالة

في الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
236

سجّلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة