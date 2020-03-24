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شرطة حائل: توقيف مواطنة أصرّت على عدم الامتثال لمنع التجول

بالعقد الرابع من العمر واتخذت الإجراءات النظامية بحقها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة.

وقال المتحدث: المواطنة بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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شرطة حائل: توقيف مواطنة أصرّت على عدم الامتثال لمنع التجول
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة.

وقال المتحدث: المواطنة بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
05:41 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:15 PM

شرطة حائل: توقيف مواطنة أصرّت على عدم الامتثال لمنع التجول

بالعقد الرابع من العمر واتخذت الإجراءات النظامية بحقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
8
6,526

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة.

وقال المتحدث: المواطنة بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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