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الإمارات.. شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا

تعود لشخصين من بنغلاديش وآخر من الهند

أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" بدولة الإمارات، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات.. شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا
سبق

أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" بدولة الإمارات، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:10 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:29 PM

الإمارات.. شفاء 3 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا

تعود لشخصين من بنغلاديش وآخر من الهند

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" بدولة الإمارات، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنغلاديش وشخص من الهند.

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