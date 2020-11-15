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سحب رعدية ممطرة ورياح على العاصمة المقدسة وعدد من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى السابعة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة: (جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحرة، وميسان، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة ورياح على العاصمة المقدسة وعدد من محافظاتها
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة: (جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحرة، وميسان، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:41 AM

سحب رعدية ممطرة ورياح على العاصمة المقدسة وعدد من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,106

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة تشمل محافظة: (جدة، والطائف، والكامل، وخليص، وبحرة، وميسان، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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