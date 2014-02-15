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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيماً لتبرعهم بالدم عشر مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، وفيما يلي أسماء المتبرعين:

محمد حسين أحمد، رشاد علي عبده ناجي، هاني موسى الصاوي محمد، ياسر علي عباس ناصر، محمد أمين نزار الكيلاني، هيثم بسام الراعي، عبدالله مجيد سعيدان، إدريس حسين الجماعي، محمد محمد الهادي حسن، عمر أحمد جمل الليل الكاف، متعب محمد عبدالقادر العديني، أحمد سالم محمد المطوع، محمد حمادي الحسين، عبدالنصير خان لودهي عبدالستار خان، حازم عبدالسلام محمد كافي، أسامة حسين دعبول، محمد ثابت عبدالقوي صالح، بركات هاجم الزعبي، ماجد جلود الأحمد، عبد ضويحي الشعف، سامي بهجت محمد سالم، سليم صالح محمد الربوعي، علاء بسام حماده خصاونة، حسام إبراهيم علي إبراهيم جاويش، علاء عزت صيام، سامي أبوبكر دولت ناجيم، إسلام محمود السيد الأسود، الدكتور/ أسامة محمد السيد المتولي رزق، ثائر بكر الصالح الخلف، حسن محمد السلمو، هيثم أحمد الإسماعيل، مارلون أباتفليسيتا باونيسنا.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ميدالية الاستحقاق التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيماً لتبرعهم بالدم عشر مرات
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، وفيما يلي أسماء المتبرعين:

محمد حسين أحمد، رشاد علي عبده ناجي، هاني موسى الصاوي محمد، ياسر علي عباس ناصر، محمد أمين نزار الكيلاني، هيثم بسام الراعي، عبدالله مجيد سعيدان، إدريس حسين الجماعي، محمد محمد الهادي حسن، عمر أحمد جمل الليل الكاف، متعب محمد عبدالقادر العديني، أحمد سالم محمد المطوع، محمد حمادي الحسين، عبدالنصير خان لودهي عبدالستار خان، حازم عبدالسلام محمد كافي، أسامة حسين دعبول، محمد ثابت عبدالقوي صالح، بركات هاجم الزعبي، ماجد جلود الأحمد، عبد ضويحي الشعف، سامي بهجت محمد سالم، سليم صالح محمد الربوعي، علاء بسام حماده خصاونة، حسام إبراهيم علي إبراهيم جاويش، علاء عزت صيام، سامي أبوبكر دولت ناجيم، إسلام محمود السيد الأسود، الدكتور/ أسامة محمد السيد المتولي رزق، ثائر بكر الصالح الخلف، حسن محمد السلمو، هيثم أحمد الإسماعيل، مارلون أباتفليسيتا باونيسنا.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:08 AM

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيماً لتبرعهم بالدم عشر مرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "32" مقيماً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، وفيما يلي أسماء المتبرعين:

محمد حسين أحمد، رشاد علي عبده ناجي، هاني موسى الصاوي محمد، ياسر علي عباس ناصر، محمد أمين نزار الكيلاني، هيثم بسام الراعي، عبدالله مجيد سعيدان، إدريس حسين الجماعي، محمد محمد الهادي حسن، عمر أحمد جمل الليل الكاف، متعب محمد عبدالقادر العديني، أحمد سالم محمد المطوع، محمد حمادي الحسين، عبدالنصير خان لودهي عبدالستار خان، حازم عبدالسلام محمد كافي، أسامة حسين دعبول، محمد ثابت عبدالقوي صالح، بركات هاجم الزعبي، ماجد جلود الأحمد، عبد ضويحي الشعف، سامي بهجت محمد سالم، سليم صالح محمد الربوعي، علاء بسام حماده خصاونة، حسام إبراهيم علي إبراهيم جاويش، علاء عزت صيام، سامي أبوبكر دولت ناجيم، إسلام محمود السيد الأسود، الدكتور/ أسامة محمد السيد المتولي رزق، ثائر بكر الصالح الخلف، حسن محمد السلمو، هيثم أحمد الإسماعيل، مارلون أباتفليسيتا باونيسنا.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
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