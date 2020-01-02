فرار 250 ألف نازح من إدلب.. و"أردوغان": نحاول منعهم من عبور حدودنا

بعد أن كثف النظام السوري وروسيا قصفهما للمدينة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أن ما يصل إلى 250 ألف شخص يفرون حالياً من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، في اتجاه تركيا، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقال "أردوغان": "نحاول منعهم من عبور حدودنا ببعض الإجراءات، لكن هذا ليس بالأمر السهل، إنه أمر صعب فهم بشر أيضاً".

وتستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وتخشى نزوح موجة جديدة من إدلب، حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت القوات الروسية والنظام السوري قصفهما لأهداف في المنطقة الشهر الماضي