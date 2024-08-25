متحدث هجن الرئاسة الإماراتية يعلن التحدي: 45 صفقة شراء للهجن حتى الآن.. ولن نتوقف

أكد أن مهرجان ولي العهد غالٍ على الجميع وفخر للشعب الإماراتي المشاركة فيه

قال محمد السالومي الدرعي، مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي لهجن الرئاسة الإماراتية، إن مهرجان ولي العهد للهجن يعد مهرجانًا غاليًا على الجميع، وفخر للشعب الإماراتي المشاركة فيه، وأن تسمية المهرجان باسم مهرجان ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعطت المهرجان قيمة عالية مادية ومعنوية، وأن مؤسسة هجن الرئاسة حريصة على هذا المهرجان، وأعدت العدة منذ وقت مبكر للمشاركة والمنافسة في هذه التظاهرة الرياضية والتاريخية الكبيرة التي قدَّم العاملون وفريق العمل بها جهدًا ملموسًا وموفقًا بقيادة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وحول مستوى المشاركة في المهرجان لمؤسسة هجن الرئاسة قال الدرعي: "لا شك أن الطموح عالٍ في المشاركة، ولاسيما أن هجن الرئاسة تمتلك سيفَي الهجن في الموسم الأول؛ وهذا يجعل الحِمل أكبر للمحافظة على هذا الإنجاز.. ومع ذلك فإن هجن الرئاسة استعدت جيدًا لهذا المهرجان من خلال عزبتَين مشاركتَين في هذا المهرجان، وأن طلائع النتائج مبشرة من خلال السيطرة على المراكز الأولى في معظم الأشواط التنشيطية لفئات الهجن المشاركة".

وعن الصفقات القوية التي عقدتها مؤسسة هجن الرئاسة علق السالومي: هجن الرئاسة أنهت شراء 45 مطية، وتم انتقالها من المُلاك إلى هجن الرئاسة خلال المهرجان. والمؤسسة ليس لديها عدد محدد من الصفقات، وكذلك وقت الصفقة وقيمتها. وكل صفقة ترى المؤسسة أنها ستخدمها لن تتردد في إنهائها؛ وذلك بفضل الدعم السخي والمتابعة الدقيقة من أصحاب السمو الشيوخ حكام أبو ظبي، خاصة سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان المشرف العام والداعم والسخي والمتابع الدقيق والملم بكل صغيرة وكبيرة في المؤسسة.

وحول ميدان الطائف للهجن عبّر السالومي بأن هذا الميدان يعد تحفة عالمية في ميادين الهجن بالتطور الذي يشهده. ويعود الفضل في ذلك للدعم والاهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ إذ أوليا هذه الرياضة العريقة والتراث العربي كل الاهتمام.

وتوقع محمد السالومي منافسة قوية بين العزب المشاركة والمُلاك في المهرجان، وأكد أن التوقع صعب للغاية، وأن الجميع مرشح للفوز نظير الأسماء الموجودة من المضمرين والمطايا القوية والاستعدادات المبكرة للمشاركة.. متمنيًا التوفيق للجميع.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج ليالي الطائف مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي لهجن الرئاسة محمد السالومي، الذي يبث عبر القناة السعودية الرياضية بالتزامن مع مهرجان ولي العهد للهجن المقام حاليًا بميدان الهجن بالطائف، ويتنافس فيه المئات من مُلاك الهجن بمشاركة مطاياهم بالحدث الأضخم والأعلى قيمة، والبالغة جوائزه 53 مليون ريال.

يُذكر أن مؤسسة هجن الرئاسة بقيادة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، المشرف العام على هجن الرئاسة العائدة ملكيتها لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدرت العديد من الأشواط التنشيطية، إضافة إلى أفضل توقيت زمني لعدد من الأشواط في مختلف فئات الهجن المشاركة.