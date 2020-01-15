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في القنفذة.. الجراد يقضي على المحاصيل بعد فشل مكافحته

دعوات لزيادة فرق الرش الأرضية والجوية للقضاء عليه

ما زال المزارعون في مختلف مراكز القنفذة يعانون من مهاجمة أسراب الجراد، الذي يفقس من باطن الأرض يومًا تلو الآخر، وينتقل من موقع إلى موقع زحفًا على الأرض، ملتهمًا كل ما يجده من محاصيل زراعية أو نباتات ربيعية في طريقه.

وأصبح الجراد الذي ينمو حجمه يومًا بعد يوم ويزداد ضرره كل ما زاد حجمه، يلتهم في اليوم الواحد محصول مزرعة أمضى صاحبها أكثر من شهرين في العناية بها.

وفي ظل فشل فرق الزراعة في مكافحته؛ بسبب كبر انتشاره في المنطقة، طالب المزارعون الوزارة بدعم مكتب القنفذة بمزيد من فرق الرش الأرضية والجوية، لسرعة القضاء على الجراد.

القنفذة الجراد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في القنفذة.. الجراد يقضي على المحاصيل بعد فشل مكافحته
سبق

ما زال المزارعون في مختلف مراكز القنفذة يعانون من مهاجمة أسراب الجراد، الذي يفقس من باطن الأرض يومًا تلو الآخر، وينتقل من موقع إلى موقع زحفًا على الأرض، ملتهمًا كل ما يجده من محاصيل زراعية أو نباتات ربيعية في طريقه.

وأصبح الجراد الذي ينمو حجمه يومًا بعد يوم ويزداد ضرره كل ما زاد حجمه، يلتهم في اليوم الواحد محصول مزرعة أمضى صاحبها أكثر من شهرين في العناية بها.

وفي ظل فشل فرق الزراعة في مكافحته؛ بسبب كبر انتشاره في المنطقة، طالب المزارعون الوزارة بدعم مكتب القنفذة بمزيد من فرق الرش الأرضية والجوية، لسرعة القضاء على الجراد.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
04:32 PM

في القنفذة.. الجراد يقضي على المحاصيل بعد فشل مكافحته

دعوات لزيادة فرق الرش الأرضية والجوية للقضاء عليه

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حسن العيسي - القنفذة
8
10,957

ما زال المزارعون في مختلف مراكز القنفذة يعانون من مهاجمة أسراب الجراد، الذي يفقس من باطن الأرض يومًا تلو الآخر، وينتقل من موقع إلى موقع زحفًا على الأرض، ملتهمًا كل ما يجده من محاصيل زراعية أو نباتات ربيعية في طريقه.

وأصبح الجراد الذي ينمو حجمه يومًا بعد يوم ويزداد ضرره كل ما زاد حجمه، يلتهم في اليوم الواحد محصول مزرعة أمضى صاحبها أكثر من شهرين في العناية بها.

وفي ظل فشل فرق الزراعة في مكافحته؛ بسبب كبر انتشاره في المنطقة، طالب المزارعون الوزارة بدعم مكتب القنفذة بمزيد من فرق الرش الأرضية والجوية، لسرعة القضاء على الجراد.

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