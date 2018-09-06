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القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة للرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة للرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:53 AM

القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة للرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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