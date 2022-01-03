كلية المسجد النبوي تُخرِّج الدفعة الأولى من طالباتها في قسم الشريعة

عددهن 38 طالبة.. وأنهين ثمانية مستويات دراسية

أعلنت كلية المسجد النبوي تخريج الدفعة الأولى من طالباتها لهذا العام 1443هـ، البالغ عددهن (38) طالبة، بعد أن أنهين دراسة ثمانية مستويات دراسية في قسم الشريعة وعلومها.

وتعد هذه الدفعة الأولى لقسم الطالبات منذ افتتاحه بكلية المسجد النبوي في عام 1439هـ، التي يدرس فيها قرابة (600) طالبة في جميع مستوياتها داخل أروقة المسجد النبوي.

بدوره، هنأ عميد كلية المسجد النبوي، الدكتور سلمان الفقيه، الخريجات راجيًا لهن التوفيق والفلاح خلال مسيرتهن العلمية والعملية، وحياة مكللة بالنجاح، ومتوجة بالفلاح.. لافتًا الانتباه إلى أن هذه خطوة في دعم المرأة وإعدادها لخدمة دينها ووطنها في مختلف المجالات.