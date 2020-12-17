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وبدأ توزيع "اللقاح" فهل بدأ العد التنازلي لسفر السعوديين للخارج؟

استطلاع يرصد الحرص على التطعيم

بدأت وزارة الصحة في المملكة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "فايزر" لمواجهة فيروس كورونا، وبذلك تكون السعودية من أُولى الدول في العالم التي وفرت اللقاح لمواطنيها سعيًا لرفع باقي القيود المفروضة وأهمها السماح للمواطنين بالسفر للخارج.

من هنا يطرح سؤال: هل بدأ العد التنازلي لسفر السعوديين للخارج؟
يقول عبد الرزاق الزهراني مدير وكالة المسافر للسياحة: إن المواطنين بدؤوا في تسجيل طلباتهم هم وأسرهم لأخذ اللقاح، وهناك إقبال كبير بعد إعلان توافر اللقاح العالمي في السعودية؛ مما يعني بدء الاستعداد للسفر وبدء التخطيط لرحلاتهم في المستقبل القريب.

من جهة أخرى يشير صالح السليم مدير وكالة البتار للسياحة، إلى نتائج دراسة تؤكد أن سكان دول الخليج ينتظرون رفع القيود السفر بشدة مع وجود اللقاح ووجود الضمانات الصحية، ويلفت السليم إلى أن توزيع لقاح كورونا بعث الأمل مجددًا في السماح بالسفر للمواطنين، وربما يكون قريبًا ولا يتعدى شهر يناير 2021.

ويوضح خالد الدغيم رئيس جمعية الإعلام السياحي أن وسائل الإعلام المختلفة في المملكة ستبدأ في متابعة نتائج التطعيم بلقاح كورونا وتطمين المواطنين والمقيمين، وخاصة بعد اعتماد هيئة الدواء والهيئة الأمريكية والأوروبية له، وأشار الدغيم إلى أن اللقاح سيكون آخر خطوة احترازية للسماح بالسفر للمواطنين، وأتوقع أنه خلال 60 يومًا على الأكثر.

وقد كشف استطلاع خاص أجرته مؤسسة "ديتيلز" أن 72% من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي سيسافرون للترفيه، وسيكون رؤية مكان ومناظر جديدة على رأس أولوياتهم، ويعتزم 80% منهم أن يسافروا لمدة أسبوع واحد أو أكثر. ويُظهر الاستطلاع أن المسافرين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عامًا أكثر حذرًا، وسينتظرون وقتًا أطول من الفئة العمرية الأكبر من 35ــ64 عامًا للسفر مرة أخرى، بَيْدَ أن الجميع من مختلف الفئات العمرية يستمتعون بالتفكير والقراءة عن السفر أثناء الجائحة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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وبدأ توزيع "اللقاح" فهل بدأ العد التنازلي لسفر السعوديين للخارج؟
سبق

بدأت وزارة الصحة في المملكة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "فايزر" لمواجهة فيروس كورونا، وبذلك تكون السعودية من أُولى الدول في العالم التي وفرت اللقاح لمواطنيها سعيًا لرفع باقي القيود المفروضة وأهمها السماح للمواطنين بالسفر للخارج.

من هنا يطرح سؤال: هل بدأ العد التنازلي لسفر السعوديين للخارج؟
يقول عبد الرزاق الزهراني مدير وكالة المسافر للسياحة: إن المواطنين بدؤوا في تسجيل طلباتهم هم وأسرهم لأخذ اللقاح، وهناك إقبال كبير بعد إعلان توافر اللقاح العالمي في السعودية؛ مما يعني بدء الاستعداد للسفر وبدء التخطيط لرحلاتهم في المستقبل القريب.

من جهة أخرى يشير صالح السليم مدير وكالة البتار للسياحة، إلى نتائج دراسة تؤكد أن سكان دول الخليج ينتظرون رفع القيود السفر بشدة مع وجود اللقاح ووجود الضمانات الصحية، ويلفت السليم إلى أن توزيع لقاح كورونا بعث الأمل مجددًا في السماح بالسفر للمواطنين، وربما يكون قريبًا ولا يتعدى شهر يناير 2021.

ويوضح خالد الدغيم رئيس جمعية الإعلام السياحي أن وسائل الإعلام المختلفة في المملكة ستبدأ في متابعة نتائج التطعيم بلقاح كورونا وتطمين المواطنين والمقيمين، وخاصة بعد اعتماد هيئة الدواء والهيئة الأمريكية والأوروبية له، وأشار الدغيم إلى أن اللقاح سيكون آخر خطوة احترازية للسماح بالسفر للمواطنين، وأتوقع أنه خلال 60 يومًا على الأكثر.

وقد كشف استطلاع خاص أجرته مؤسسة "ديتيلز" أن 72% من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي سيسافرون للترفيه، وسيكون رؤية مكان ومناظر جديدة على رأس أولوياتهم، ويعتزم 80% منهم أن يسافروا لمدة أسبوع واحد أو أكثر. ويُظهر الاستطلاع أن المسافرين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عامًا أكثر حذرًا، وسينتظرون وقتًا أطول من الفئة العمرية الأكبر من 35ــ64 عامًا للسفر مرة أخرى، بَيْدَ أن الجميع من مختلف الفئات العمرية يستمتعون بالتفكير والقراءة عن السفر أثناء الجائحة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
08:41 PM

وبدأ توزيع "اللقاح" فهل بدأ العد التنازلي لسفر السعوديين للخارج؟

استطلاع يرصد الحرص على التطعيم

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خالد خليل - الرياض
3
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بدأت وزارة الصحة في المملكة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "فايزر" لمواجهة فيروس كورونا، وبذلك تكون السعودية من أُولى الدول في العالم التي وفرت اللقاح لمواطنيها سعيًا لرفع باقي القيود المفروضة وأهمها السماح للمواطنين بالسفر للخارج.

من هنا يطرح سؤال: هل بدأ العد التنازلي لسفر السعوديين للخارج؟
يقول عبد الرزاق الزهراني مدير وكالة المسافر للسياحة: إن المواطنين بدؤوا في تسجيل طلباتهم هم وأسرهم لأخذ اللقاح، وهناك إقبال كبير بعد إعلان توافر اللقاح العالمي في السعودية؛ مما يعني بدء الاستعداد للسفر وبدء التخطيط لرحلاتهم في المستقبل القريب.

من جهة أخرى يشير صالح السليم مدير وكالة البتار للسياحة، إلى نتائج دراسة تؤكد أن سكان دول الخليج ينتظرون رفع القيود السفر بشدة مع وجود اللقاح ووجود الضمانات الصحية، ويلفت السليم إلى أن توزيع لقاح كورونا بعث الأمل مجددًا في السماح بالسفر للمواطنين، وربما يكون قريبًا ولا يتعدى شهر يناير 2021.

ويوضح خالد الدغيم رئيس جمعية الإعلام السياحي أن وسائل الإعلام المختلفة في المملكة ستبدأ في متابعة نتائج التطعيم بلقاح كورونا وتطمين المواطنين والمقيمين، وخاصة بعد اعتماد هيئة الدواء والهيئة الأمريكية والأوروبية له، وأشار الدغيم إلى أن اللقاح سيكون آخر خطوة احترازية للسماح بالسفر للمواطنين، وأتوقع أنه خلال 60 يومًا على الأكثر.

وقد كشف استطلاع خاص أجرته مؤسسة "ديتيلز" أن 72% من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي سيسافرون للترفيه، وسيكون رؤية مكان ومناظر جديدة على رأس أولوياتهم، ويعتزم 80% منهم أن يسافروا لمدة أسبوع واحد أو أكثر. ويُظهر الاستطلاع أن المسافرين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عامًا أكثر حذرًا، وسينتظرون وقتًا أطول من الفئة العمرية الأكبر من 35ــ64 عامًا للسفر مرة أخرى، بَيْدَ أن الجميع من مختلف الفئات العمرية يستمتعون بالتفكير والقراءة عن السفر أثناء الجائحة.

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