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السيسي: أمن دول الخليج من أمن مصر.. ليست عبارات نرددها ولكنها ثوابت

قال: وقفوا معنا في أصعب الظروف التي مرت بها بلدنا خلال العصر الحديث

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع موسع أمس الثلاثاء مع ممثلين عن القوات المسلحة المصرية عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة "يوم الشهيد"، أن أمن الخليج من أمن البلاد.

وأعرب السيسي عن شكره للدول الخليجية على دعمها لمصر "في أصعب الظروف"؛ وفق صحف مصرية.

وقال السيسي: إن "علاقات مصر مع الأشقاء العرب تاريخية وممتدة عبر التاريخ".

وأشار السيسي إلى حرص مصر على تطوير واستقرار تلك العلاقات، والدفع بها لآفاق أرحب في كل فرصة ومناسبة؛ مضيفًا: "فمصر تسعى لذلك".

وشدد على أن سياسة مصر تتمثل في "انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل الأشقاء العرب سواء كنا متفقين أو مختلفين معهم" في العلاقات الخارجية؛ مبينًا أن بلاده تحرص على استقرارها وتطويرها، وهذا هو النهج المصري خلال الوقت الحالي وهذه المرحلة.

ووجه السيسي "الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج على وقوفهم مع الدولة المصرية في أصعب الظروف التي مرت بها خلال العصر الحديث".

وأضاف في هذا السياق: "أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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السيسي: أمن دول الخليج من أمن مصر.. ليست عبارات نرددها ولكنها ثوابت
سبق

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع موسع أمس الثلاثاء مع ممثلين عن القوات المسلحة المصرية عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة "يوم الشهيد"، أن أمن الخليج من أمن البلاد.

وأعرب السيسي عن شكره للدول الخليجية على دعمها لمصر "في أصعب الظروف"؛ وفق صحف مصرية.

وقال السيسي: إن "علاقات مصر مع الأشقاء العرب تاريخية وممتدة عبر التاريخ".

وأشار السيسي إلى حرص مصر على تطوير واستقرار تلك العلاقات، والدفع بها لآفاق أرحب في كل فرصة ومناسبة؛ مضيفًا: "فمصر تسعى لذلك".

وشدد على أن سياسة مصر تتمثل في "انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل الأشقاء العرب سواء كنا متفقين أو مختلفين معهم" في العلاقات الخارجية؛ مبينًا أن بلاده تحرص على استقرارها وتطويرها، وهذا هو النهج المصري خلال الوقت الحالي وهذه المرحلة.

ووجه السيسي "الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج على وقوفهم مع الدولة المصرية في أصعب الظروف التي مرت بها خلال العصر الحديث".

وأضاف في هذا السياق: "أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:37 AM

السيسي: أمن دول الخليج من أمن مصر.. ليست عبارات نرددها ولكنها ثوابت

قال: وقفوا معنا في أصعب الظروف التي مرت بها بلدنا خلال العصر الحديث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع موسع أمس الثلاثاء مع ممثلين عن القوات المسلحة المصرية عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة "يوم الشهيد"، أن أمن الخليج من أمن البلاد.

وأعرب السيسي عن شكره للدول الخليجية على دعمها لمصر "في أصعب الظروف"؛ وفق صحف مصرية.

وقال السيسي: إن "علاقات مصر مع الأشقاء العرب تاريخية وممتدة عبر التاريخ".

وأشار السيسي إلى حرص مصر على تطوير واستقرار تلك العلاقات، والدفع بها لآفاق أرحب في كل فرصة ومناسبة؛ مضيفًا: "فمصر تسعى لذلك".

وشدد على أن سياسة مصر تتمثل في "انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل الأشقاء العرب سواء كنا متفقين أو مختلفين معهم" في العلاقات الخارجية؛ مبينًا أن بلاده تحرص على استقرارها وتطويرها، وهذا هو النهج المصري خلال الوقت الحالي وهذه المرحلة.

ووجه السيسي "الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج على وقوفهم مع الدولة المصرية في أصعب الظروف التي مرت بها خلال العصر الحديث".

وأضاف في هذا السياق: "أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".

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