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الأنظار تتجه نحو فرسان في أبريل لمتابعة تظاهرة عالمية لسمك الحريد

تستقبل آلاف الزائرين للاستمتاع بالصيد والسباقات المثيرة على الشاطئ

منذ آلاف السنين تحتفي جزر فرسان مع دخول شهر أبريل، بصيد سمك الحريد؛ في طابع تقليدي متوارث، وفي تظاهرة عالمية فريدة، ليصدر الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان توجيهاته ليكون أحد أهم مهرجانات منطقة جازان.

وفي التفاصيل: تستقبل المحافظة آلاف الزائرين من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بلحظات الصيد والسباقات المثيرة على الشاطئ؛ حيث تأتي أسماك الحريد الأليفة على شكل مجموعات وتستكين في ذلك الخليج الآمن إذا تظهر بين شهرَي أبريل ومايو من كل عام؛ إذ يقيم الفرسانيون طقوسًا احتفاليةً من الموروث الشعبي.

ويجتمع الصيادون المهرة لصيد أسماك الحريد على مدار الأسبوع، وفي يوم الصيد الكبير تجمع الشجيرات حول الشبك الحديدي وتعطى إشارة الانطلاق لكافة المشاركين بالانطلاق صوب البحر لصيد أسماك الحريد، كل حسب استطاعته.

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الأنظار تتجه نحو فرسان في أبريل لمتابعة تظاهرة عالمية لسمك الحريد
سبق

منذ آلاف السنين تحتفي جزر فرسان مع دخول شهر أبريل، بصيد سمك الحريد؛ في طابع تقليدي متوارث، وفي تظاهرة عالمية فريدة، ليصدر الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان توجيهاته ليكون أحد أهم مهرجانات منطقة جازان.

وفي التفاصيل: تستقبل المحافظة آلاف الزائرين من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بلحظات الصيد والسباقات المثيرة على الشاطئ؛ حيث تأتي أسماك الحريد الأليفة على شكل مجموعات وتستكين في ذلك الخليج الآمن إذا تظهر بين شهرَي أبريل ومايو من كل عام؛ إذ يقيم الفرسانيون طقوسًا احتفاليةً من الموروث الشعبي.

ويجتمع الصيادون المهرة لصيد أسماك الحريد على مدار الأسبوع، وفي يوم الصيد الكبير تجمع الشجيرات حول الشبك الحديدي وتعطى إشارة الانطلاق لكافة المشاركين بالانطلاق صوب البحر لصيد أسماك الحريد، كل حسب استطاعته.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:52 PM

الأنظار تتجه نحو فرسان في أبريل لمتابعة تظاهرة عالمية لسمك الحريد

تستقبل آلاف الزائرين للاستمتاع بالصيد والسباقات المثيرة على الشاطئ

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فهد كاملي - جازان
3
3,299

منذ آلاف السنين تحتفي جزر فرسان مع دخول شهر أبريل، بصيد سمك الحريد؛ في طابع تقليدي متوارث، وفي تظاهرة عالمية فريدة، ليصدر الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان توجيهاته ليكون أحد أهم مهرجانات منطقة جازان.

وفي التفاصيل: تستقبل المحافظة آلاف الزائرين من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بلحظات الصيد والسباقات المثيرة على الشاطئ؛ حيث تأتي أسماك الحريد الأليفة على شكل مجموعات وتستكين في ذلك الخليج الآمن إذا تظهر بين شهرَي أبريل ومايو من كل عام؛ إذ يقيم الفرسانيون طقوسًا احتفاليةً من الموروث الشعبي.

ويجتمع الصيادون المهرة لصيد أسماك الحريد على مدار الأسبوع، وفي يوم الصيد الكبير تجمع الشجيرات حول الشبك الحديدي وتعطى إشارة الانطلاق لكافة المشاركين بالانطلاق صوب البحر لصيد أسماك الحريد، كل حسب استطاعته.

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