بالصور.. جناح المملكة يجذب زوار مهرجان الموروث الشعبي بالكويت

افتتحه وزير شؤون الديوان الأميري في قرية الشيخ صباح

افتتح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي الجراح الصباح جناح المملكة العربية السعودية بمهرجان الموروث الشعبي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية.

وشاركت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن فعاليات مهرجان الموروث الشعبي بدورته السابعة.

وضمّ جناح المملكة عدداً كبيراً من القطع التراثية التي تحكي تاريخ المملكة وتراثها الشعبي، إلى جانب معرض يضم صور أبرز المواقع الأثرية والتراثية والمعالم السياحية والمواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي في اليونسكو.

إضافة إلى مشاركة 11 حرفياً وحرفيةً قاموا بعرض منتجاتهم وممارسة صناعاتهم التقليدية أمام زوّار القرية، إلى جانب العروض الفلكلورية السعودية التي تقدمها فرقة من الفنون الشعبية وقطع من التراث الشعبي السعودي ومعرض صور للمواقع الأثرية والتراثية في مناطق المملكة.

ولقى الجناح إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان، حيث تمّت الإجابة عن استفسارات الزوار، ويقدم الكتيبات والمجلات والمطويات والصور التي تعرف بالتراث السعودي.

يُذكر أن قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية تبلغ مساحتها نحو 25 كيلومتراً، وتضم 6 أجنحة مستقلة لدول مجلس التعاون الخليجي وقاعة للاحتفالات والمناسبات الرئيسية وبحيرة بمساحة 11 ألف متر مربع، وسوق يحاكي أسواق الكويت القديمة، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الشعبية.