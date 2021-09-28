بين مرفوع ونشل.. شاهد 10 ثياب مميزة لنساء المملكة قديمًا في "تفاصيل"

جولة لـ"سبق" توثق للمعرض وما يرويه للزوار من حكايات نسجتها المناطق

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91، باقة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية السعودية المتجددة والغنية بالإبداع والفن المعرفي الثري، ومن ضمنها معرض "تفاصيل"، الذي يروي للزوار حكايات نسجتها مناطق المملكة المختلفة، ويجمع المعرض بين تنوع الأزياء باعتبارها جزءًا من الإرث الثقافي في مناطق المملكة.

وتجولت "سبق" في معرض "تفاصيل" ورصدت صورًا لثياب النساء في المملكة قديمًا، وقد جاء ما تم رصده على النحو التالي:

الثوب المرفوع (ثوب قبيلة بني سعد)

وسمي بالمرفوع لأنه يُرتدى ليلة العرس ثم يُرفع للمناسبات وهو مصنوع من قماش القطن الأسود ويطرز على الصدر والأكمام بخرز الرصاص، كما يطرز بكثافة بخيوط الحرير الملونة أسفل الثوب من الخلف.

الثوب النفيعي (قبيلة بني سليم)

ثوب بني سليم يجمع بين التزيين بالتطريز والأبليك، ويتمز بأكمامه الواسعة مثلثة الشكل، وتسمى المحاريد، ويغطى الرأس بالقناع والعقال، ويغطى الوجه بالبرقع الذي زين بالخرز والأزرار والنقود.

(الثوب المتفت)

اشتهرت النساء في حوطة بني تميم بتطريز هذا النوع المميز من الثياب بخيوط الحرير باستخدام غرز وزخارف متنوعة باستعمال أسلوب تجاور النسيج، مستخدمين الحرير الكيناوي من ثلاثة ألوان: (الزهري القاع ويسمونه أحمر، البرتقالي ويسمونه أصفر، الفستقي ويسمونه أخضر).

ثوب الصون (قبيلة بني مالك)

ثوب قبيلة بني مالك يجمع بين التزيين بالخرز والتطريز بخيوط حريرية يغلب عليها اللون الأصفر والأحمر.

الثوب المبقر (قبيلة ثقيف)

ثوب مبقر مصمم بطريقة هندسية من اللونين الأزرق والأسود، والتي تشير إلى أن المرأة متزوجة و(يستخدم اللون الأحمر للفتيات) وتزين منطقة الصدر ونهاية الكمين بالتطريز، كما يضاف لأسفل الثوب حاشية من القماش الأسود المطرز بمربعات من اللون الأحمر.

(ثوب التور)

ثوب نجدي من الثياب الأساسية الهامة لجميع النساء ترتدية العروس في زواجها، وتستمر في ارتدائه في المناسبات، يُصنع هذا الثوب باستخدام كمية كبيرة من قماش التل، ويتميز بوجود كلفه من الترتر.

(ثوب النقدة أو التلي)

ثوب من القماش التل الأسود يزخرف بصفائح معدينة رقيقة مستطيلة الشكل مصنوعة من الفضة أو الذهب أو النحاس وهو من ثياب العرائس والمناسبات في المنطقة الشرقية والقصيم.

(ثوب المكلف أو المحبوك)

تصنع الثياب في الباحة من القطن الستان أو المخمل الأسود، وتطرز بخيوط الحرير الملونة والتي يغلب عليها اللون الأحمر والأصفر وخيوط القصب الفضية أو الذهبية ويغطي الرأس منديل أصفر.

(الزبون)

رداء علوي مفتوح من الأمام ذو ياقة عالية وفتحتين صغيرتين على الجانبين وأكمام طويلة متسعة نوعًا ما، لها فتحة صغيرة عند طرف كل كم تشبه الفتحات الجانبية، تخرج منها أكمام الثوب المرودن ويستخدم في المنطقة الشمالية.

(ثوب النشل أو الثوب المسرح)

يُصنع هذا الثوب من الحرير الملون خاصة الألوان الزاهية مثل اللون الأخضر والأحمر والأزرق والبنفسجي والزهري، ويتم تطريزة بكثافة باستخدام خيوط من الذهب والفضة، وقد عرف هذا الثوب في المنطقة الشرقية باسم ثوب النشل.