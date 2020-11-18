كسر أقفال ثم سرقة أموال.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 جناة ارتكبوا عدة جرائم

"الكريديس": سطوا على عدد من المتاجر بذات النمط والسلوك الإجرامي

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس)؛ لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها، حيث قُدرت قيمة المسروقات بحوالي (221 ألف) ريال، كما ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.