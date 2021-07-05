"بدر التويجري" يحتفل بزواجه من كريمة "الصالح" في الرياض

احتفل الشاب بدر بن فهد بن عبدالمحسن التويجري، بزواجه من كريمة عبدالمجيد بن صالح الصالح، في حفل عائلي مختصر في الرياض، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وعبّر "التويجري" عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك.

وأوضح أن ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حالت دون مشاركة عدد أكبر من الأحباب.



"سبق" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لـ"التويجري" بمناسبة زواجه، متمنية له دوام السعادة والفرح والسرور.