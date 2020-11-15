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شرطة الرياض: إيقاف شخص يوثِّق مشاهد وسلوكيات تمس الآداب العامة

نشرها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخص؛ يوثِّق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، وينشرها متباهيًا بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر).

وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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شرطة الرياض: إيقاف شخص يوثِّق مشاهد وسلوكيات تمس الآداب العامة
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخص؛ يوثِّق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، وينشرها متباهيًا بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر).

وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
08:51 PM

شرطة الرياض: إيقاف شخص يوثِّق مشاهد وسلوكيات تمس الآداب العامة

نشرها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,971

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخص؛ يوثِّق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، وينشرها متباهيًا بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر).

وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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