قمة ملتهبة ومصيرية تجمع الهلال والشباب.. في افتتاح "جولة يوم التأسيس"

النصر يخشى مفاجأة الباطن .. وانتفاضة التعاون ( تزعج) الاتحاد

تنطلق، اليوم الخميس (جولة يوم التأسيس) الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربع مواجهات مثيرة، ومصيرية، كونها تحدد السباق نحو الصدارة والهروب من شبح الهبوط .

الباطن - النصر

يحل النصر، صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، ضيفًا ثقيلاً على نظيره الباطن، الذي يأتي في المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

النصر يأمل العودة بالنقاط الثلاث من أجل اللحاق بركب الصدارة وتجديد آمال المنافسة على اللقب، فيما يسعى الباطن للابتعاد عن مناطق الخطر على حساب النصر.

الهلال - الشباب

وسط ظروف صعبة عقب إقالة مدربه"جارديم"، يواجه الهلال بقيادة "دياز"، المدرب الجديد، نظيره الشباب ، في قمة ملتهبة ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

يحل الهلال في المركز الرابع، برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، ويسعى لمصالحة جماهيره والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويغيب عن الهلال غدًا بيريرا ومحمد كنو للطرد أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية.

من جهة أخرى، لن يفرط الشباب في فرصة المنافسة على الصدارة، على أمل تعثر المتصدر الاتحاد.

ويحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويدرك أن فقدان أي نقطة سوف يكلفه الابتعاد عن المنافسة على المركز الأول.

التعاون - الاتحاد

مواجهة صعبة للمتصدر الاتحاد، عندما يحل ضيفًا على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل، ضمن دور الأربعة لكأس الملك.



صاحب الصدارة الاتحاد يملك 47 نقطة، لكنه سيصطدم بانتفاضة التعاون، الذي استطاع الصعود للمركز الـ11 بعد أن كان بمنطقة الخطر.

الأهلي - الفيحاء

يستضيف الأهلي ( المركز التاسع بـ 24 نقطة) نظيره الفيحاء ( السابع بـ 26 نقطة)، على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.



ويسعى الأخضر للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والاقتراب أكثر من مربع الكبار، فيما يأمل الفيحاء خطف النقاط الثلاث التي تدفعه لمناطق الدفء والأمان.