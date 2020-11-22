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"كورونا" يبعد "فتوحي" عن "الكلاسيكو" المنتظر.. بين الأهلي والشباب

يغيب المحترف المغربي إدريس فتوحي، لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه ونظيره الشباب، غداً الاثنين؛ حيث كشفت الفحوصات الطبية اليوم الأحد عن إصابة فتوحي بفيروس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلي ضيفه الشباب غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وثبتت إيجابية مسحة فتوحي لاعب وسط الأهلي، بعد مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالعدوى.

وسيتم إجراء مسحة طبية أخرى اليوم، وقد تم عزل النجم المغربي طبقًا للبروتوكول الصحي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كورونا" يبعد "فتوحي" عن "الكلاسيكو" المنتظر.. بين الأهلي والشباب
سبق

يغيب المحترف المغربي إدريس فتوحي، لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه ونظيره الشباب، غداً الاثنين؛ حيث كشفت الفحوصات الطبية اليوم الأحد عن إصابة فتوحي بفيروس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلي ضيفه الشباب غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وثبتت إيجابية مسحة فتوحي لاعب وسط الأهلي، بعد مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالعدوى.

وسيتم إجراء مسحة طبية أخرى اليوم، وقد تم عزل النجم المغربي طبقًا للبروتوكول الصحي.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
07:02 PM

"كورونا" يبعد "فتوحي" عن "الكلاسيكو" المنتظر.. بين الأهلي والشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يغيب المحترف المغربي إدريس فتوحي، لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه ونظيره الشباب، غداً الاثنين؛ حيث كشفت الفحوصات الطبية اليوم الأحد عن إصابة فتوحي بفيروس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلي ضيفه الشباب غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وثبتت إيجابية مسحة فتوحي لاعب وسط الأهلي، بعد مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالعدوى.

وسيتم إجراء مسحة طبية أخرى اليوم، وقد تم عزل النجم المغربي طبقًا للبروتوكول الصحي.

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