النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غبار العاصمة المقدسة مستمر حتى الرابعة فجراً

مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشهد العاصمة المقدسة الآن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة بدأت عند الساعة الثالثة عصراً وسوف تستمر حتى الرابعة فجراً من يوم الجمعة غداً.

وقال المركز إن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

حالة الطقس الأرصاد غبار مكة المكرمة المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غبار العاصمة المقدسة مستمر حتى الرابعة فجراً
سبق

تشهد العاصمة المقدسة الآن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة بدأت عند الساعة الثالثة عصراً وسوف تستمر حتى الرابعة فجراً من يوم الجمعة غداً.

وقال المركز إن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:30 PM

غبار العاصمة المقدسة مستمر حتى الرابعة فجراً

مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
1,354

تشهد العاصمة المقدسة الآن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فإن الحالة بدأت عند الساعة الثالثة عصراً وسوف تستمر حتى الرابعة فجراً من يوم الجمعة غداً.

وقال المركز إن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,119
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,896

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة