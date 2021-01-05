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"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 1947 إصابة جديدة و59 وفاة و1903 حالات شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 490476 حالة، منها 35707 حالات نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1903 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 444360 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10409 حالات وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. 1947 إصابة جديدة و59 وفاة و1903 حالات شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 490476 حالة، منها 35707 حالات نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1903 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 444360 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10409 حالات وفاة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:34 PM

كورونا في باكستان.. 1947 إصابة جديدة و59 وفاة و1903 حالات شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1947 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 490476 حالة، منها 35707 حالات نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1903 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 444360 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10409 حالات وفاة.

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