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بالصور .. رئاسة الوزراء بجمهورية كرواتيا تحتفي بوزير الشؤون الإسلامية

وقع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين

أقامت رئاسة مجلس الوزراء بجمهورية كرواتيا مساء اليوم حفل عشاء تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور كرواتيا حاليًا، تلبية لدعوة من المشيخة الإسلامية لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين الصديقين.

وتفصيلاً، حضر حفل العشاء من الجانب الكرواتي وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية السيدة الدكتورة نينا أوبولينا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، والسيدة أنجا جيلافيتش مديرة إدارة التعاون الثقافي الدولي والشؤون الأوروبية، والسيد دافور تروبكوفيتش مدير إدارة حماية التراث الثقافي، والسيد شيمي جريتش مدير مكتب لجنة العلاقات مع الجالية الدينية التابعة للحكومة، والسيدة ريناتا مارغيتيتش أورليتش المتحدثة الرسمية، والسيدة آنا بيريشيتش سكرتيرة ديوان وزير الثقافة، ومنسق المشيخة الإسلامية بالجمهورية الشيخ خالد ياسين.

ومن الجانب السعودي حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومدير عام الاتفاقيات بوزارة الشؤون الإسلامية أيمن الصالح، وعدد من منسوبي السفارة السعودية.

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بالصور .. رئاسة الوزراء بجمهورية كرواتيا تحتفي بوزير الشؤون الإسلامية
سبق

أقامت رئاسة مجلس الوزراء بجمهورية كرواتيا مساء اليوم حفل عشاء تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور كرواتيا حاليًا، تلبية لدعوة من المشيخة الإسلامية لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين الصديقين.

وتفصيلاً، حضر حفل العشاء من الجانب الكرواتي وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية السيدة الدكتورة نينا أوبولينا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، والسيدة أنجا جيلافيتش مديرة إدارة التعاون الثقافي الدولي والشؤون الأوروبية، والسيد دافور تروبكوفيتش مدير إدارة حماية التراث الثقافي، والسيد شيمي جريتش مدير مكتب لجنة العلاقات مع الجالية الدينية التابعة للحكومة، والسيدة ريناتا مارغيتيتش أورليتش المتحدثة الرسمية، والسيدة آنا بيريشيتش سكرتيرة ديوان وزير الثقافة، ومنسق المشيخة الإسلامية بالجمهورية الشيخ خالد ياسين.

ومن الجانب السعودي حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومدير عام الاتفاقيات بوزارة الشؤون الإسلامية أيمن الصالح، وعدد من منسوبي السفارة السعودية.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
12:56 AM

بالصور .. رئاسة الوزراء بجمهورية كرواتيا تحتفي بوزير الشؤون الإسلامية

وقع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين

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عبدالله العنزي - الرياض
1
1,104

أقامت رئاسة مجلس الوزراء بجمهورية كرواتيا مساء اليوم حفل عشاء تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور كرواتيا حاليًا، تلبية لدعوة من المشيخة الإسلامية لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين الصديقين.

وتفصيلاً، حضر حفل العشاء من الجانب الكرواتي وزيرة الثقافة ورئيسة لجنة التعاون مع الجمعيات الدينية السيدة الدكتورة نينا أوبولينا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، والسيدة أنجا جيلافيتش مديرة إدارة التعاون الثقافي الدولي والشؤون الأوروبية، والسيد دافور تروبكوفيتش مدير إدارة حماية التراث الثقافي، والسيد شيمي جريتش مدير مكتب لجنة العلاقات مع الجالية الدينية التابعة للحكومة، والسيدة ريناتا مارغيتيتش أورليتش المتحدثة الرسمية، والسيدة آنا بيريشيتش سكرتيرة ديوان وزير الثقافة، ومنسق المشيخة الإسلامية بالجمهورية الشيخ خالد ياسين.

ومن الجانب السعودي حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومدير عام الاتفاقيات بوزارة الشؤون الإسلامية أيمن الصالح، وعدد من منسوبي السفارة السعودية.

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