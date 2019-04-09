إنقاذ البحرية السعودية لطاقم سفينة احترقت بالبحر .. البداية كانت استغاثة

على بُعد نحو 60 نانو متراً قُبالة جزيرة فرسان .. إجلاء 31 شخصاً بنجاح

أنقذت القوات البحرية السعودية 31 فرداً من طاقم سفينة شحن دولية اندلع فيها حريقٌ أمس الإثنين قُبالة جزيرة فرسان.

وذكر موقع "ماري تايم" المتخصّص في شؤون الملاحة الدولية، أن سفينة الشحن "رورو - الفيروز" بعثت رسالة استغاثة ظهر أمس على بُعد نحو 60 نانو متراً قُبالة جزيرة فرسان السعودية.

وتم تسلُّم الإشارة بوساطة إحدى السفن الفرنسية وتمت إعادة توجيهها إلى مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة (MRCC)، وتمّ على الفور التعامل مع الإشارة ونشر القوات البحرية السعودية التي قامت بعمليات الإنقاذ بنجاح، وأجلت جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 31 شخصاً.