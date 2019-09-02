النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7971.14 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.2 مليارات ريال لأكثر من 132 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، مرتفعاً 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7971.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، أميانتيت، الحكير، سابتكو، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، التأمين العربية، ساكو، السعودي الفرنسي، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.26% .

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الراجحي، الإنماء، الجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 4.94 نقطة ليقفل عند مستوى 3767 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 19 ألف سهم تقاسمتها 69 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7971.14 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، مرتفعاً 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7971.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، أميانتيت، الحكير، سابتكو، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، التأمين العربية، ساكو، السعودي الفرنسي، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.26% .

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الراجحي، الإنماء، الجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 4.94 نقطة ليقفل عند مستوى 3767 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 19 ألف سهم تقاسمتها 69 صفقة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
04:07 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7971.14 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.2 مليارات ريال لأكثر من 132 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
462

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، مرتفعاً 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7971.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، أميانتيت، الحكير، سابتكو، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدريس، التأمين العربية، ساكو، السعودي الفرنسي، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.26% .

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الراجحي، الإنماء، الجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 4.94 نقطة ليقفل عند مستوى 3767 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 19 ألف سهم تقاسمتها 69 صفقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,780
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,363
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,293
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,652

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة