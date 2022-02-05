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"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن يناير الماضي

في موعدٍ أقصاه العاشر من فبراير الجاري.. تجنباً لغرامة التخلف عن السداد

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر فبراير الجاري.

وحثّت الهيئة مكلّفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1 % من الضريبة غير المسدّدة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن يناير الماضي
سبق

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر فبراير الجاري.

وحثّت الهيئة مكلّفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1 % من الضريبة غير المسدّدة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
01:55 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:27 PM

"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن يناير الماضي

في موعدٍ أقصاه العاشر من فبراير الجاري.. تجنباً لغرامة التخلف عن السداد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر فبراير الجاري.

وحثّت الهيئة مكلّفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1 % من الضريبة غير المسدّدة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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