هل يسدد المواطن المسافر للخارج قيمة التأمين الصحي عن كل رحلة؟!.. هنا الإجابة

فوائد متعددة لبرنامج التأمين الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج تأمين كوفيد -19 للسفر بهدف حماية المواطنين من تبعات فيروس كورونا أثناء سفرهم إلى خارج المملكة، وبدء العمل بهذا النظام من يوم 6 مايو الماضي، وذلك تنفيذًا لشروط السفر للخارج والاشتراطات التي وضعتها اللجان الصحية.



ميزات التأمين للمسافر:

- يغطي التأمين الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا بحد يصل إلى 450 ريالاً يوميًا ولمدة 14 يومًا.

- ويغطي مخاطر السفر الدولي الأخرى والتي تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة بحد يصل إلى 650,000 ريال.

- تغطية حالات إلغاء أو اختصار الرحلة لأسباب محددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا وبحد تعويض يصل إلى 40,000 ريال.

- تغطية تأخير الرحلة وتأخير وصول الأمتعة بحد 2000 ريال لكل منها.

- تغطية الحالات الطبية التي تستدعي الإخلاء والعودة الطبية للمملكة.

- مدة التغطية التأمينية 30 يومًا يمكن تمديدها إلى 60 يومًا أو 90 يومًا إذا تطلبت ظروف السفر هذا التمديد.

- تكلفة التأمين 375 ريالاً سعوديًا لكل مواطن، ولا تقتصر تغطيته على رحلة واحدة، بل يغطي جميع الرحلات التي يقوم بها المواطن أثناء فترة سريان الوثيقة وهي 30 يومًا.