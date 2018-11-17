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شاهد .. قوة "طوارئ مجاهدي" الشرقية تضبط 102ألف لتر خمور بالقطيف

مداهمة معمل لتصنيعها داخل مزارعة في "أبومعن"

ضبطت قوة الطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية معملاً لتصنيع وترويج الخمور المصنعة محلياً، يحوي كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للترويج وأدوات تصنيعها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك: تمكّنت قوة الطوارئ والدوريات، يوم أمس الجمعة، من ضبط معمل متكامل لتصنيع خمور في مزرعة بـ"أبو معن" بمحافظة القطيف.

وأضاف: كان المعمل يحتوي ‏على 102.072 لتراً من الخمور المصنعة محلياً والمهيأة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها.

وأردف: تم العثور في الموقع على جواز سفر إثيوبي ومحفظة بها هوية زائر يمني وجواز لشخص يمني آخر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وتسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. قوة "طوارئ مجاهدي" الشرقية تضبط 102ألف لتر خمور بالقطيف
سبق

ضبطت قوة الطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية معملاً لتصنيع وترويج الخمور المصنعة محلياً، يحوي كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للترويج وأدوات تصنيعها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك: تمكّنت قوة الطوارئ والدوريات، يوم أمس الجمعة، من ضبط معمل متكامل لتصنيع خمور في مزرعة بـ"أبو معن" بمحافظة القطيف.

وأضاف: كان المعمل يحتوي ‏على 102.072 لتراً من الخمور المصنعة محلياً والمهيأة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها.

وأردف: تم العثور في الموقع على جواز سفر إثيوبي ومحفظة بها هوية زائر يمني وجواز لشخص يمني آخر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وتسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
05:08 PM

شاهد .. قوة "طوارئ مجاهدي" الشرقية تضبط 102ألف لتر خمور بالقطيف

مداهمة معمل لتصنيعها داخل مزارعة في "أبومعن"

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ياسر العتيبي - الدمام
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ضبطت قوة الطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية معملاً لتصنيع وترويج الخمور المصنعة محلياً، يحوي كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للترويج وأدوات تصنيعها.

وقال المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك: تمكّنت قوة الطوارئ والدوريات، يوم أمس الجمعة، من ضبط معمل متكامل لتصنيع خمور في مزرعة بـ"أبو معن" بمحافظة القطيف.

وأضاف: كان المعمل يحتوي ‏على 102.072 لتراً من الخمور المصنعة محلياً والمهيأة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها.

وأردف: تم العثور في الموقع على جواز سفر إثيوبي ومحفظة بها هوية زائر يمني وجواز لشخص يمني آخر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وتسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

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