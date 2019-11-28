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عطل يضرب "فيسبوك" في معظم دول العالم

تعرّضت منصتا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، لعطل ضرب معظم دول العالم.

وأوضح موقع "داون ديتكتور" المعنيّ ببيانات تعطل المواقع حول العالم؛ أن عددًا كبيرًا من دول العالم عانت من عطل في مشاركة أي منشورات جديدة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام".

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تزامن ذلك العطل مع "عيد الشكر"، يبدو أنه هجوم منظّم.

وأشارت إلى أن منصة التراسل الفوري المملوكة لفيسبوك "واتسآب" لم تتعرض لهذا العطل حتى الآن.

ولم يتعرض كذلك "فيسبوك ماسنجر" لنفس العطل؛ لأنه يعمل بمثابة تطبيق منفصل.

وكان الصيف الماضي قد تعرض "فيسبوك" و"إنستجرام" لعطل مماثل، وكلف الشركة الأمريكية خسائر هائلة.

يذكر أن أي عطل يصيب "فيسبوك" يصيب بالتالي إنستجرام وواتسآب وماسنجر؛ لأنها جميعًا مخصصة على بنية أساسية واحدة.

فيسبوك إنستجرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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عطل يضرب "فيسبوك" في معظم دول العالم
سبق

تعرّضت منصتا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، لعطل ضرب معظم دول العالم.

وأوضح موقع "داون ديتكتور" المعنيّ ببيانات تعطل المواقع حول العالم؛ أن عددًا كبيرًا من دول العالم عانت من عطل في مشاركة أي منشورات جديدة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام".

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تزامن ذلك العطل مع "عيد الشكر"، يبدو أنه هجوم منظّم.

وأشارت إلى أن منصة التراسل الفوري المملوكة لفيسبوك "واتسآب" لم تتعرض لهذا العطل حتى الآن.

ولم يتعرض كذلك "فيسبوك ماسنجر" لنفس العطل؛ لأنه يعمل بمثابة تطبيق منفصل.

وكان الصيف الماضي قد تعرض "فيسبوك" و"إنستجرام" لعطل مماثل، وكلف الشركة الأمريكية خسائر هائلة.

يذكر أن أي عطل يصيب "فيسبوك" يصيب بالتالي إنستجرام وواتسآب وماسنجر؛ لأنها جميعًا مخصصة على بنية أساسية واحدة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
06:32 PM

عطل يضرب "فيسبوك" في معظم دول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّضت منصتا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، لعطل ضرب معظم دول العالم.

وأوضح موقع "داون ديتكتور" المعنيّ ببيانات تعطل المواقع حول العالم؛ أن عددًا كبيرًا من دول العالم عانت من عطل في مشاركة أي منشورات جديدة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام".

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تزامن ذلك العطل مع "عيد الشكر"، يبدو أنه هجوم منظّم.

وأشارت إلى أن منصة التراسل الفوري المملوكة لفيسبوك "واتسآب" لم تتعرض لهذا العطل حتى الآن.

ولم يتعرض كذلك "فيسبوك ماسنجر" لنفس العطل؛ لأنه يعمل بمثابة تطبيق منفصل.

وكان الصيف الماضي قد تعرض "فيسبوك" و"إنستجرام" لعطل مماثل، وكلف الشركة الأمريكية خسائر هائلة.

يذكر أن أي عطل يصيب "فيسبوك" يصيب بالتالي إنستجرام وواتسآب وماسنجر؛ لأنها جميعًا مخصصة على بنية أساسية واحدة.

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