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بعد أدائها العمرة.. وفاة مسافرة في رحلة من جدة إلى إندونيسيا

شعرت ببعض الآلام بعد إقلاع الطائرة.. وفارقت الحياة قبل الهبوط بدقائق

توفيت مسافرة على متن طائرة إندونيسية متجهة من مدينة جدة إلى مدينة سورابايا الإندونيسية.

وقال طيران ليون إير، في بيان صادر، اليوم الأربعاء: إن المسافرة كانت في السعودية من أجل العمرة، بعد إقلاع طائرة خطوط ليون إير بساعات قليلة شعرت ببعض التعب، وقدم لها طاقم الطائرة الإسعافات الأولية، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

وجاء في البيان أن الحالة الطبية استدعت ضرورة إجراء هبوط اضطراري في سريلانكا (أقرب نقطة)، وقبل عملية الهبوط بدقائق قليلة كانت الراكبة قد توفيت.

وفاة مسافرة طائرة إندونيسية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أدائها العمرة.. وفاة مسافرة في رحلة من جدة إلى إندونيسيا
سبق

توفيت مسافرة على متن طائرة إندونيسية متجهة من مدينة جدة إلى مدينة سورابايا الإندونيسية.

وقال طيران ليون إير، في بيان صادر، اليوم الأربعاء: إن المسافرة كانت في السعودية من أجل العمرة، بعد إقلاع طائرة خطوط ليون إير بساعات قليلة شعرت ببعض التعب، وقدم لها طاقم الطائرة الإسعافات الأولية، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

وجاء في البيان أن الحالة الطبية استدعت ضرورة إجراء هبوط اضطراري في سريلانكا (أقرب نقطة)، وقبل عملية الهبوط بدقائق قليلة كانت الراكبة قد توفيت.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
01:09 PM

بعد أدائها العمرة.. وفاة مسافرة في رحلة من جدة إلى إندونيسيا

شعرت ببعض الآلام بعد إقلاع الطائرة.. وفارقت الحياة قبل الهبوط بدقائق

A A A
خالد علي - الرياض
3
4,989

توفيت مسافرة على متن طائرة إندونيسية متجهة من مدينة جدة إلى مدينة سورابايا الإندونيسية.

وقال طيران ليون إير، في بيان صادر، اليوم الأربعاء: إن المسافرة كانت في السعودية من أجل العمرة، بعد إقلاع طائرة خطوط ليون إير بساعات قليلة شعرت ببعض التعب، وقدم لها طاقم الطائرة الإسعافات الأولية، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

وجاء في البيان أن الحالة الطبية استدعت ضرورة إجراء هبوط اضطراري في سريلانكا (أقرب نقطة)، وقبل عملية الهبوط بدقائق قليلة كانت الراكبة قد توفيت.

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