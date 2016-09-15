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التعادل يحسم المواجهة .. الرائد يحصل على النقطة الأولى من أبها

انتهت المباراة التي جمعت فريقي أبها والرائد في الجولة الثالثة من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

كان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جلال الداوودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل أبها عن طريق لاعبه أمين العطوشي في الدقيقة 26 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة الرابعة في المركز الثامن فيما يحصل الرائد على أول نقطة هذا الموسم بعد هزيمته في المباراتين السابقتين ويأتي في المركز الرابع عشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل يحسم المواجهة .. الرائد يحصل على النقطة الأولى من أبها
سبق

انتهت المباراة التي جمعت فريقي أبها والرائد في الجولة الثالثة من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

كان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جلال الداوودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل أبها عن طريق لاعبه أمين العطوشي في الدقيقة 26 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة الرابعة في المركز الثامن فيما يحصل الرائد على أول نقطة هذا الموسم بعد هزيمته في المباراتين السابقتين ويأتي في المركز الرابع عشر.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:07 PM

التعادل يحسم المواجهة .. الرائد يحصل على النقطة الأولى من أبها

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
2,886

انتهت المباراة التي جمعت فريقي أبها والرائد في الجولة الثالثة من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

كان الرائد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جلال الداوودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل أبها عن طريق لاعبه أمين العطوشي في الدقيقة 26 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة الرابعة في المركز الثامن فيما يحصل الرائد على أول نقطة هذا الموسم بعد هزيمته في المباراتين السابقتين ويأتي في المركز الرابع عشر.

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