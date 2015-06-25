النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مرور الشرقية": إغلاق جزء من طريق الجبيل على عدة مراحل للصيانة

أهابت بمستخدميه اللجوء إلى طرق بديلة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.

وقال حساب المرور: "ينوّه مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة".

وأضاف: "تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 22/ 11/ 1442هـ وحتى 26/ 12/ 1442هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مرور الشرقية": إغلاق جزء من طريق الجبيل على عدة مراحل للصيانة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.

وقال حساب المرور: "ينوّه مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة".

وأضاف: "تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 22/ 11/ 1442هـ وحتى 26/ 12/ 1442هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة".

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
06:48 PM

"مرور الشرقية": إغلاق جزء من طريق الجبيل على عدة مراحل للصيانة

أهابت بمستخدميه اللجوء إلى طرق بديلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
580

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.

وقال حساب المرور: "ينوّه مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة".

وأضاف: "تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 22/ 11/ 1442هـ وحتى 26/ 12/ 1442هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,431
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,004

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة