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وزير الرياضة "الفيصل" للاعبي الأخضر: ثقتنا كبيرة.. ما زلنا في الصدارة

جدد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ثقته في عناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، رغم الخسارة الأولى، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سايتاما" في اليابان، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، أمام اليابان بهدفين دون مقابل.

وقال "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر": خيرها بغيرها، ثقتنا كبيرة.. خسرنا مباراة، وما زلنا في الصدارة.. القادم أفضل بإذن الله".

وبتلك النتيجة لا زال الأخضر متمسكًا بصدارة مجموعته الثانية مع ختام الجولة الثامنة، برصيد 19 نقطة، واليابان ثانيًا بـ18 نقطة.

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وزير الرياضة "الفيصل" للاعبي الأخضر: ثقتنا كبيرة.. ما زلنا في الصدارة
سبق

جدد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ثقته في عناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، رغم الخسارة الأولى، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سايتاما" في اليابان، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، أمام اليابان بهدفين دون مقابل.

وقال "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر": خيرها بغيرها، ثقتنا كبيرة.. خسرنا مباراة، وما زلنا في الصدارة.. القادم أفضل بإذن الله".

وبتلك النتيجة لا زال الأخضر متمسكًا بصدارة مجموعته الثانية مع ختام الجولة الثامنة، برصيد 19 نقطة، واليابان ثانيًا بـ18 نقطة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:20 PM

وزير الرياضة "الفيصل" للاعبي الأخضر: ثقتنا كبيرة.. ما زلنا في الصدارة

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أحمد سرور - الرياض
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1,457

جدد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ثقته في عناصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، رغم الخسارة الأولى، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سايتاما" في اليابان، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، أمام اليابان بهدفين دون مقابل.

وقال "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر": خيرها بغيرها، ثقتنا كبيرة.. خسرنا مباراة، وما زلنا في الصدارة.. القادم أفضل بإذن الله".

وبتلك النتيجة لا زال الأخضر متمسكًا بصدارة مجموعته الثانية مع ختام الجولة الثامنة، برصيد 19 نقطة، واليابان ثانيًا بـ18 نقطة.

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