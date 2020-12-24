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أرامكو تحتفي بتوزيع جوائزها للتميز في الجودة للمصنّعين المحليين

"المعشوق" يؤكد أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والاقتصاد الدائري

احتفت أرامكو السعودية اليوم بتوزيع جوائز التميّز في الجودة للمصنّعين المحليين لعام 2021م، شملت ثلاثة عشر مصنّعًا محليًا تميزت بالأداء الممتاز في تقديم سلع عالية الجودة، وذلك بمقر الشركة في الظهران.

وأكد المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية معتز بن عبدالعزيز المعشوق، محافظة الشركة على مستوى عالٍ لسلسلة إمدادات محلية مستدامة لتحقيق أهدافها كشركة رائدة متكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والاقتصاد الدائري في سبيل تعزيز جودة المنتج السعودي وفق أعلى المعايير العالمية.

وعدّ احتفاء أرامكو السعودية بالفائزين من المصنِّعين المحليين امتدادًا لالتزام الشركة بالجودة والتميّز، والإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميًا؛ سعيًا إلى التميّز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة.

وقد صُنّفت جوائز هذا العام من حيث الجودة إلى ثلاث فئات مختلفة، شملت 5 فائزين من شركات التصنيع كبيرة الحجم، و5 فائزين من شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، و3 فائزين لأفضل أداء محسّن للجودة.

ويُعد هذا الحفل السنوي، الذي يُنظم للعام الرابع على التوالي من قبل إدارة التفتيش في أرامكو السعودية؛ منصة للارتقاء بالأداء النوعي للمصنّعين المحليين إلى المستوى العالمي، من خلال تعزيز ثقافة الجودة في الصناعة المحلية، كما أنه يساعد على تعزيز المنافسة بين الشركات المصنّعة محليًا ورفع نسبة توطين المحتوى تحت شعار "صُنع في السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرامكو تحتفي بتوزيع جوائزها للتميز في الجودة للمصنّعين المحليين
سبق

احتفت أرامكو السعودية اليوم بتوزيع جوائز التميّز في الجودة للمصنّعين المحليين لعام 2021م، شملت ثلاثة عشر مصنّعًا محليًا تميزت بالأداء الممتاز في تقديم سلع عالية الجودة، وذلك بمقر الشركة في الظهران.

وأكد المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية معتز بن عبدالعزيز المعشوق، محافظة الشركة على مستوى عالٍ لسلسلة إمدادات محلية مستدامة لتحقيق أهدافها كشركة رائدة متكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والاقتصاد الدائري في سبيل تعزيز جودة المنتج السعودي وفق أعلى المعايير العالمية.

وعدّ احتفاء أرامكو السعودية بالفائزين من المصنِّعين المحليين امتدادًا لالتزام الشركة بالجودة والتميّز، والإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميًا؛ سعيًا إلى التميّز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة.

وقد صُنّفت جوائز هذا العام من حيث الجودة إلى ثلاث فئات مختلفة، شملت 5 فائزين من شركات التصنيع كبيرة الحجم، و5 فائزين من شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، و3 فائزين لأفضل أداء محسّن للجودة.

ويُعد هذا الحفل السنوي، الذي يُنظم للعام الرابع على التوالي من قبل إدارة التفتيش في أرامكو السعودية؛ منصة للارتقاء بالأداء النوعي للمصنّعين المحليين إلى المستوى العالمي، من خلال تعزيز ثقافة الجودة في الصناعة المحلية، كما أنه يساعد على تعزيز المنافسة بين الشركات المصنّعة محليًا ورفع نسبة توطين المحتوى تحت شعار "صُنع في السعودية".

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
04:38 PM

أرامكو تحتفي بتوزيع جوائزها للتميز في الجودة للمصنّعين المحليين

"المعشوق" يؤكد أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والاقتصاد الدائري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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احتفت أرامكو السعودية اليوم بتوزيع جوائز التميّز في الجودة للمصنّعين المحليين لعام 2021م، شملت ثلاثة عشر مصنّعًا محليًا تميزت بالأداء الممتاز في تقديم سلع عالية الجودة، وذلك بمقر الشركة في الظهران.

وأكد المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية معتز بن عبدالعزيز المعشوق، محافظة الشركة على مستوى عالٍ لسلسلة إمدادات محلية مستدامة لتحقيق أهدافها كشركة رائدة متكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة والاقتصاد الدائري في سبيل تعزيز جودة المنتج السعودي وفق أعلى المعايير العالمية.

وعدّ احتفاء أرامكو السعودية بالفائزين من المصنِّعين المحليين امتدادًا لالتزام الشركة بالجودة والتميّز، والإسهام في رفع مستوى التصنيع المحلي للمنافسة عالميًا؛ سعيًا إلى التميّز النوعي لمواكبة الأهداف الوطنية المنشودة.

وقد صُنّفت جوائز هذا العام من حيث الجودة إلى ثلاث فئات مختلفة، شملت 5 فائزين من شركات التصنيع كبيرة الحجم، و5 فائزين من شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، و3 فائزين لأفضل أداء محسّن للجودة.

ويُعد هذا الحفل السنوي، الذي يُنظم للعام الرابع على التوالي من قبل إدارة التفتيش في أرامكو السعودية؛ منصة للارتقاء بالأداء النوعي للمصنّعين المحليين إلى المستوى العالمي، من خلال تعزيز ثقافة الجودة في الصناعة المحلية، كما أنه يساعد على تعزيز المنافسة بين الشركات المصنّعة محليًا ورفع نسبة توطين المحتوى تحت شعار "صُنع في السعودية".

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